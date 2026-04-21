Vodopad Tupavica

Jedan od najdostupnijih i najfotografisanijih vodopada na Staroj planini. Nalazi se u blizini sela Dojkinci, a do njega se može doći laganom šetnjom. Voda se sliva niz široku stenu obraslu mahovinom. Zimi se vodopad ledi i postaje pravo ledeno umetničko delo, dok leti pruža osveženje i mir. Zbog njegove pristupačnosti, čarobnog izgleda i mogućnosti da ga obiđete u svako doba godine.

Piljski vodopad

Sa visinom od preko 60 metara, ovo je jedan od najviših vodopada u Srbiji. Skriven duboko u šumi, kod sela Topli Do, do njega se dolazi planinarskom stazom. Sama staza je doživljaj - vodi kroz gustu šumu, pored potočića i stenovitih prolaza. Zbog njegove visine i divlje okoline - pravo mesto za ljubitelje avanture i netaknute prirode.

Vodopad Čunguljski skok

Još jedan skriveni dragulj Stare planine, smešten u netaknutoj divljini. Voda se sliva sa stene u nekoliko skokova, a ceo ambijent oko vodopada odiše mirom i svežinom. Omiljen je među turistima zbog osećaja potpunog spokoja i netaknute prirode koju retko gde možete iskusiti.

Vodopad Bigar

Smešten pored puta ka Kalni, pored puta Knjaževac-Pirot, ovaj vodopad je lako dostupan i zbog toga često posećen. Ono što ga izdvaja je kaskadna struktura i smaragdnozelena voda. Pored vodopada se nalazi izvor sa pijaćom vodom, a u blizini je i stara vodenica.

Kaluđerski skok

Vodopad koji je manje poznat, ali ništa manje očaravajući i nalazi se u blizini granice sa Bugarskom. Do njega se stiže stazom iz pravca sela Topli Do, kroz gustu šumu i mirisne livade. Kaluđerski skokovi su kaskadni vodopad koji se sastoji od niza manjih vodopada poveznih strmim kaskadama. Ime je dobio po legendi da su se nekada davno monasi ovde povlačili u tišinu i molitvu.

Koprenski vodopad

Najviši vodopad u Srbiji - voda pada sa visine od oko 103 metra! Nalazi se ispod vrha Kopren, jednog od najviših vrhova Stare planine. Do njega se stiže isključivo planinarskom stazom, što ga čini izazovom i nagradom za avanturiste. Turisti kažu da ovaj vodopad vredi posetiti i zbog same činjenice da gledate najviši vodopad u Srbiji i uživate u spektakularnom pogledu koji oduzima dah.