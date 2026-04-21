Meša Selimović je imao 56 godina kada je objavio svoj roman "Derviš i smrt". Inspirisan tragičnom smrću svog starijeg brata Šefkije Selimovića, Meša objavljuje roman 1966. godine i doživljava veliki uspeh. Takvo remek delo nije ni moglo da prođe nezapaženo, jer je u njemu skoro svaka rečenica životna lekcija.
Donosimo vam najzanimljivije citate iz romana Derviš i smrt:
"Griješne misli su kao vjetar, ko će ih zaustaviti? I ne mislim da je to veliko zlo. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju?"
"Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog."
"Lijepo je ovo osjećanje ponosa, brani nas od kajanja."
"Kad ubijaju bez krivice, možda i puštaju bez opravdanja."
"Onda je otac rekao: pamti, nesreća je što kod nas niko ne misli da je na pravom mjestu, i svako svakome je mogući suparnik; ljudi preziru one koji ne uspiju..."
"Zar mjesec i sunce nestanu kad zađu?
Tebi se čini smrt, a to je rađanje.
Grob ti se čini tamnica, a duša je slobodna postala.
Koje to zrno ne nikne kad se stavi u zemlju?"
"Opet sam sâm.
Možda je i najbolje tako, ne očekuješ pomoć i ne bojiš se izdaje. Sâm. Učiniću sve što mogu, ne uzdajući se u podršku koje nema, i onda je moje sve što postignem, i zlo i dobro."
"Pobuna! Je li to samo riječ, ili je misao? Ako je misao, onda je moja misao, ili moja zabluda. Ako je zabluda, teško meni; ako je istina, teško meni još više."
"Htio sam da razgovaramo, bez ikakve namjere. Ali je nevolјa u tome što se ti ne usuđuješ da razmišlјaš. Plašiš se, ne znaš kuda bi te misao odvela. Sve se pomutilo u tebi, i zatvaraš oči, držiš se starog puta."
"Išao sam kroz život bez straha i podozrenja, kao budala pored provalije, sad mi se čini provalijom i ravan put."
"Čovjek doduše najčešće govori radi sebe, ali mora da osjeti odjek svojih riječi."
"Kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno zlo, ne bi na zemlji ostalo nijedno živo biće."
