"Kad ubijaju bez krivice, možda i puštaju bez opravdanja."

"Onda je otac rekao: pamti, nesreća je što kod nas niko ne misli da je na pravom mjestu , i svako svakome je mogući suparnik; ljudi preziru one koji ne uspiju..."

Tebi se čini smrt, a to je rađanje.

Koje to zrno ne nikne kad se stavi u zemlju?"

"Opet sam sâm.

Možda je i najbolje tako, ne očekuješ pomoć i ne bojiš se izdaje. Sâm. Učiniću sve što mogu, ne uzdajući se u podršku koje nema, i onda je moje sve što postignem, i zlo i dobro."

"Pobuna! Je li to samo riječ, ili je misao? Ako je misao, onda je moja misao, ili moja zabluda. Ako je zabluda, teško meni; ako je istina, teško meni još više."



"Htio sam da razgovaramo, bez ikakve namjere. Ali je nevolјa u tome što se ti ne usuđuješ da razmišlјaš. Plašiš se, ne znaš kuda bi te misao odvela. Sve se pomutilo u tebi, i zatvaraš oči, držiš se starog puta."

"Išao sam kroz život bez straha i podozrenja, kao budala pored provalije, sad mi se čini provalijom i ravan put."

"Čovjek doduše najčešće govori radi sebe, ali mora da osjeti odjek svojih riječi."