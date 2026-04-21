Ovo je jedan od onih recepata koji mirišu na dom i detinjstvo, a gotovi su za tili čas.

Savršen spoj mekanog testa i osvežavajućeg voća čini ove galete idealnim izborom kada želite nešto slatko, a nemate mnogo vremena.

Toliko su sočne da će vas oduševiti već na prvi zalogaj, a tajna njihove mekoće krije se u jednom posebnom mlečnom dodatku koji ih čini vazdušastim satima nakon pečenja.

Sastav

2 jaja. 100 g šećera. 150 ml jogurta ili mleka. korica limuna. 50 g maslaca. 170 g brašna. 1 vanilin šećer. malo soli. pola praška za pecivo. 50 g seckanih jagoda. 1 seckana banana. malo ulja.

Priprema

Mikserom penasto izmutite jaja sa šećerom i otopljenim maslacem dok ne postanu svetla i kremasta. U tu smesu dodajte mleko ili jogurt, narendanu koricu limuna i brašno koje ste prethodno pomešali sa praškom za pecivo i malo soli.

Sve dobro sjedinite, a na kraju lagano špatulom umešajte seckane jagode i bananu. Aparat za galete premažite sa malo ulja pomoću četkice, pa sipajte po kašiku ili dve pripremljene smese.

Pecite oko pet minuta, zavisno od jačine vašeg aparata, dok ne porumene. Ove fine i mekane galete mogu biti odličan doručak, užina ili lagana večera uz šolju toplog napitka.