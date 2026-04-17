Kroz izbor imena izražavamo želje za srećom, zdravljem i uspehom svojih mališana.

Postoji određeni krug imena za decu koji se smatraju "srećnima" i koja donose posebnu energiju i blagoslov onima koji ih nose. Ako ste u potrazi za savršenim imenom koje nosi moćnu simboliku, evo nekoliko sjajnih predloga.

Natalija

Ovo ime, duboko ukorenjeno u hrišćanskoj tradiciji, znači "rođena na Božić" ili "blagoslovena". Natalija je žena koja zrači unutrašnjom snagom, uvek hrabra u suočavanju sa životnim izazovima. Nosi energiju koja je uvek okrenuta ka pozitivnim promenama i uspehu.

Elena

Ime Elena se često tumači kao "ona koja zrači svetlom", "sjajna kao Sunce" ili "žena koja unosi radost u svaki prostor". Smatra se da žene sa ovim imenom nose blistavu energiju, lepote spolja i iznutra, i da su rođene sa posebnom misijom da budu inspiracija za druge.

Tatjana

Tatjana je ime koje simbolizuje veličinu, moć i ambiciju. "Velika, hrabra i sposobna za velike poduhvate", ovo ime nosi energiju vatrene liderke koja uvek ide ka svojim ciljevima sa neverovatnom odlučnošću. Žene sa ovim imenom često postižu izuzetne rezultate.

Irina

Irina je ime koje donosi mir i spokoj. Značenje ovog imena je "ona koja donosi harmoniju i sreću". Žene koje nose ovo ime često su smirene, duhovne i plemenite, sa sposobnošću da ostvare velike ciljeve, bilo u privatnom životu ili na profesionalnom planu.

Mihailo

Ime Mihailo dolazi iz hrišćanske tradicije i znači "onaj koji je poslat od Boga". Ovaj naziv je duboko povezan sa anđelima i božanskom zaštitom. Muškarci sa ovim imenom često su smatrani mudrim, pravednim i nosiocima duhovne energije.

Nikola

Nikola je ime koje se prevodi kao "narod pobeđuje", ali ima i simboliku pobede i borbe za pravdu. LJudi sa ovim imenom nose snažnu energiju i karakter, a odlikuju ih čast, hrabrost i borbenost u ostvarivanju svojih ciljeva.

Aleksandar

Ime Aleksandar potiče iz grčkog jezika i znači "zaštitnik ljudi". Smatra se da muškarci sa ovim imenom imaju urođene liderske sposobnosti i da su uvek tu da pomognu drugima. Oni su rođeni vođe, sposobni da donesu pozitivne promene i pruže sigurnost svima oko sebe.

Vasilije

Vasilije potiče od grčke reči koja znači "carski" ili "car". Ovo ime nosi simboliku moći i dostojanstva. Muškarci sa ovim imenom su odlučni, ambiciozni i uvek teže velikim stvarima. Odlikuju se strpljenjem i posvećenošću, rođeni su za velike poduhvate i vođstvo.