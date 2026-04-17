Radovi na izgradnji brane Svračkovo kod Arillja ubačeni su u petu brzinu, a nakon spekulacija koje su se pojavile u pojedinim medijima gradlište je obišao i direktor preduzeća Srbijavode, Goran Puzović. On je pre svega istakao, da se i lično uverio, da nema nikakvih problema i da je gradilište potpuno sigurno, a radovi se izvode planiranom dinamikom.

- Gradilište je kontrolisan prostor. Svaki neovlašćeni ulazak u gradilište znamo šta predstavlja. Ako vam neko uđe kroz zatvorena vrata u stan ili kuću, znate kakve su mu namere. Sve to što je rečeno, još jednom ponavljam, nema nikakvo utemeljenje. Ako neko provede na gradilištu sat vremena i na osnovu toga donosi sud, to više govori o njemu nego o samom projektu. Ovo je projekat od nacionalnog značaja, grade ga dve generacije inženjera. Svi se sećamo da je priča počela devedesetih godina. Objekat je počeo da se gradi 2011. godine, a danas smo u 2025/2026. godini. Nalazimo se u fazi ozbiljnih radova, sa ciljem da objekat bude završen do 2028. godine. Ovaj objekat grade domaće firme, projektovali su ga domaći inženjeri i završiće ga Vlada Republike Srbije zajedno sa lokalnim samoupravama koje učestvuju u sufinansiranju, kazao je za RINU Puzović.

On dodaje da će sllučaj neovlašćenog ulaska u gradilište biti predat nadležnom tužilaštvu. Biće upućen i dopis MUP-u da njihove specijalizovane jedinice izađu na teren i izvrše dodatnu proveru.

Smatramo da je važno utvrditi bezbednost svih radnika i ljudi na objektu, kao i okolnosti tog ulaska. Ovo nije važno samo zbog ovog projekta, već i zbog poštovanja zakona. Svako neovlašćeno ulaženje u gradilište predstavlja težak prekršaj. Osoba je ušla bez zaštitne opreme, bez najave, ugrozila je sebe i druge. Ako smatra da je inženjer, onda zna šta je učinila i da takvo ponašanje mora biti sankcionisano, izjavio je Puzović.

Još jednom je poručio građanima da nemaju razloga za brigu i naglasio da je ovo sigurno gradilište i biće siguran objekat. „Srbija vode“ upravljaju sa 43 brane i akumulacije – ovo će biti 44.

Nije ni prva ni jedina koju gradimo. U narednom periodu nastavljamo razvoj – već za šest meseci počinjemo izgradnju slične akumulacije na Ubu, kao i projekte u okolini Kuršumlije. Srbija se gradi i razvija. Vodu iz ove akumulacije koristiće četiri opštine i grad Čačak – ukupno oko 400.000 ljudi. Kada je reč o snabdevanju drugih područja, poput Knića i Kragujevca, jasno i odgovorno kažem: vode će biti u meri u kojoj je moguće, bez ugrožavanja opština koje učestvuju u projektu, dodao je Puzović.

Ističe da je ovo investicija za budućnost. Vek trajanja akumulacije procenjuje se između 100 i 150 godina, što znači da će služiti mnogim generacijama.

- Danas smo održali konstruktivan sastanak sa predsednikom opštine Arilje. Dogovorili smo sve mere i koordinaciju za naredni period, kako bismo završili objekat do 2028. godine. Ne gradimo samo branu – razvijamo čitav sistem od sirove vode, uz planove za razvoj turizma i ekologije. Biće potpisani sporazumi sa ekološkim udruženjima radi očuvanja biodiverziteta u ovom području. Ovo je sveobuhvatan projekat koji treba da bude primer kako se u Srbiji realizuju ovakvi infrastrukturni poduhvati, poručio je Puzović.