Karakteristike božanstva Mokošj

Mokošj se smatra božanstvom povezanim sa ženskim principom, plodnošću i zaštitom doma. U slovenskim verovanjima, ona je bila pokroviteljka žena, majčinstva i domaćih poslova. Posebno je bila povezana sa tkanjem, predenjom i drugim tradicionalnim ženskim aktivnostima.

Ovo božanstvo je imalo funkciju zaštitnice porodice i domaćinstva. Verovanja o Mokošj ukazuju na to da je bila odgovorna za blagostanje kuće i sigurnost njenih ukućana.

Istorijski kontekst

Mokošj se pominje u najstariji pisanim izvorima koji govore o slovenskim verovanjima. U Nestorovoj hronici iz 12. veka, ona se navodi među glavnim božanstvima koja je kijevski knez Vladimir štovao pre pokrštavanja.

Ovo božanstvo je bilo poznato različitim slovenskim plemenima, što ukazuje na njegovu široku rasprostranjenost i važnost u religijskim sistemima tog vremena.

Funkcije u tradiciji

Mokošj je bila povezana sa cikličnim prirodnim procesima, posebno onim koji se odnose na žetvu i plodnost zemlje. Verovanja o njoj su bila tesno povezana sa poljoprivrednim aktivnostima i sezonskim ritualima.

U narodnim tradicijama, ova božica je imala ulogu zaštitnice tkanja i pravljenja tkanina. Žene su je prizivale tokom rada na tkalačkom stanu i tokom pripreme odece za porodicu.

Preživljavanje u narodnoj kulturi

Nakon pokrštavanja slovenskih naroda, elementi kulta Mokošj su se delomično sačuvali u obliku narodnih verovanja i običaja. Neki istraživači povezuju određene aspekte kulta Bogorodice sa ranijim verovanjima u Mokošj.

U folkloru se mogu naći tragovi starih verovanja kroz priče o ženskim bićima koja čuvaju domaćinstva i pomažu u ženskim poslovima. Ove tradicije su se često mešale sa hrišćanskim verovanjima.

Simbolika i atributi

Mokošj je često bila povezana sa simbolima plodnosti kao što su žito, len i vuna. Njeni simboli su uključivali predmete vezane za tkanje i domaće aktivnosti.

U nekim oblastima, određeni dani u toku godine su bili posvećeni ovoj božici, posebno oni vezani za sezonske promene i poljoprivredne aktivnosti.

Značaj u proučavanju slovenske religije

Proučavanje kulta Mokošj pruža važne uvide u religiozni život starih Slovena i njihovo razumevanje uloge žene u društvu. Ova božica predstavlja jedan od ključnih elemenata za razumevanje predhrišćanskih verovanja slovenskih naroda.

Istraživanja o Mokošj doprinose boljem razumevanju kako su se stara verovanja transformisala tokom vremena i kako su uticala na formiranje narodne kulture u periodu nakon pokrštavanja.