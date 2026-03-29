Prema ustaljenim pravilima koja potiču još iz 325. godine, kada je održan Prvi vaseljenski sabor u Nikeji, Uskrs se računa kao prva nedelja nakon punog meseca koji dolazi posle prolećne ravnodnevnice.

Ipak, u praksi se ne prati stvarno stanje na nebu, već tzv. crkveni kalendar, odnosno unapred izračunate tabele koje određuju kada pada pun mesec.

Zbog toga dolazi do zanimljive razlike između astronomskih i crkvenih podataka, ponekad se crkveni pun mesec razlikuje od stvarnog za nekoliko dana. Ta mala razlika može imati veliki uticaj, jer ako pun mesec padne u određeno vreme, može se desiti da se datum Uskrsa pomeri čak za čitavu nedelju.

Još jedno važno pravilo koje oblikuje datum praznika jeste povezanost sa jevrejskom Pashom. U pravoslavnoj tradiciji Uskrs nikada ne može biti pre tog praznika, što dodatno utiče na konačan datum i čuva simbolički redosled događaja iz hrišćanske istorije.

Kao početna tačka uzima se 21. mart, koji se u crkvenom računanju smatra danom prolećne ravnodnevnice, bez obzira na stvarno kretanje Sunca, koje može odstupati za dan. Nakon tog datuma čeka se pun mesec, pa prva naredna nedelja postaje dan proslave Uskrsa.

Kada je reč o razlikama između pravoslavnog i katoličkog Uskrsa, one proizilaze upravo iz različitih kalendara i načina računanja. Tako, na primer, pravoslavni Uskrs i katolički Uskrs često ne padaju na isti dan. Za 2026. godinu, pravoslavni Uskrs obeležava se 12. aprila, dok katolički pada ranije 5. aprila

Uskrs se, međutim, ne svodi samo na datum, on nosi duboko religijsko značenje kao praznik koji simbolizuje Hristovo vaskrsenje i pobedu života nad smrću. Proslava počinje na Veliki petak, dan kada se vernici sećaju raspeća, a nastavlja se kroz praznične dane koji slede.

Jedan od najlepših običaja vezanih za Uskrs jeste farbanje jaja, koje se u mnogim domaćinstvima obavlja upravo na Veliki petak ili dan ranije. Tradicionalno se jaja boje u crvenu, boju koja simbolizuje Hristovu krv i žrtvu.

Prvo ofarbano jaje dobija posebno mesto u domu, ono se naziva "čuvarkuća" i čuva se do sledećeg Uskrsa kao simbol zaštite i sreće u domu.

Sam dan Uskrsa donosi posebnu radost, posebno za najmlađe. U mnogim porodicama deca ujutru traže poklone koje je, prema tradiciji, ostavio Uskršnji zeka, dok se za porodičnim stolom okupljaju svi članovi domaćinstva. Tada se često praktikuje i veseli običaj kucanja jajima, koji donosi smeh i takmičarski duh među ukućanima.

Praznična atmosfera se dodatno upotpunjuje ukrašavanjem doma, jaja, zečevi, trava i čokoladni ukrasi postaju nezaobilazan deo dekoracije, stvarajući toplu i veselu prazničnu sliku.

Pravoslavni Uskrs je i prilika za zajedništvo i porodično okupljanje. Vernici odlaze u crkvu, prisustvuju liturgiji i pozdravljaju se tradicionalnim pozdravima "Hristos vaskrse" i "Vaistinu vaskrse", nakon čega se praznik nastavlja uz bogatu trpezu i druženje.

U svojoj suštini, Uskrs ostaje praznik koji spaja veru, tradiciju i porodicu, bez obzira na to kada tačno pada svake godine.