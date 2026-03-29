Iako mnogi misle da je ovo tek sujeverje, narodna verovanja kažu da svaki dan u nedelji nosi posebnu energiju. Pogledajte na šta treba da obratite pažnju:

Ponedeljak – može doći do poteškoća u oblasti posla.

Utorak – privući ćete velike prilike.

Sreda – blokiraćete kanale novca.

Četvrtak – privući ćete veliko bogatstvo.

Petak – novac vam “beži” iz kuće.

Subota – odnosi nevolje iz porodice.

Nedelja – neočekivan veći novac pristiže.

Poseban savet glasi: ako u vodu sipate kašičicu soli i zatim obrišete ogledalo, neutralisaćete negativnu energiju i privući dodatnu zaštitu doma.

Možda vredi probati – jer sreća često dolazi iz malih, neočekivanih detalja.