Najbolji cicvara recept staje u jednu šerpu i četiri sastojka, a posle prve kašike pitate se zašto ste je zaboravili. Gusta je, kremasta i topla. Mnogi je pamte iz bakine kuhinje, gde se gotovo svako veče našla na stolu. Danas je retko ko sprema, a oni koji je probaju kažu da prija i nepcu i stomaku. Tajna punog ukusa krije se na sredini teksta, kod izbora kajmaka.

Zašto je cicvara za creva bolja od teške večere

Ovo starinsko jelo ima samo tri stuba: kukuruzno brašno, mleko i kajmak. Ta kombinacija daje gustu teksturu koja zasiti, ali ne leži na stomaku kao prženo meso ili masna pita. Zato je mnogi biraju za laganu večeru posle napornog dana. Kukuruzno brašno je lako i blago, pa ga stomak prima bez muke.

Cicvara se nekada spremala najviše u krajevima gde su mleko i kukuruz bili osnov ishrane. Bila je jeftina, brza i hranljiva. Vraćala je snagu ljudima koji su ceo dan radili u polju.

Šta je zapravo cicvara

Cicvara je tradicionalno balkansko jelo od kukuruznog brašna, mleka i kajmaka, kuvano dok ne postane gusto i kremasto. Služi se vruća, kao topla i sita večera.

Sastojci za pravu domaću cicvaru

Lepota ovog jela je u tome što sve već imate u kući.

Evo šta vam treba:

2 dl vode

2 dl mleka

300 do 400 g kajmaka ili sira

8 kašika belog kukuruznog brašna

1 kašika masti (po želji)

1 kašičica soli

1 kašika meda (po želji)

Ukus zavisi od kajmaka više nego od bilo čega drugog. Što je kremastiji i masniji, to će cicvara biti punija i lepša. Mršav, kiselkast sir daće vam bledu verziju ovog jela. Tu je razlika između obične i nezaboravne cicvare.

Cicvara recept – korak po korak

Probajte da ne žurite, jer celo jelo zavisi od mešanja. U šerpu sipajte mleko, vodu i mast, pa stavite da provri. Kada počne da ključa, dodajte kajmak ili sir i so. Promešajte dok se ne otopi.

Kada smesa ponovo provri, smanjite vatru. Sada postepeno dodajte kukuruzno brašno, kašiku po kašiku, uz stalno mešanje. Kuvajte oko deset minuta. Cicvara je gotova kada postane gusta i počne lagano da se odvaja od dna šerpe.

Uz šta cicvara postaje prava domaća večera

Poslužite je dok je još vruća, jer hladna gubi kremastu teksturu. Odlično ide uz jogurt, kiselo mleko ili kašiku pavlake. Mnogi je vole i uz svežu zelenu salatu. Tako spremljena, ova jednostavna večera vraća snagu i lepo zatvara dan. Kašika meda na vrhu pretvara je gotovo u poslasticu.

Probajte je ovog vikenda umesto uobičajene večere. A recite mi u komentarima, da li je vaša baka cicvaru pravila sa kajmakom ili sa sirom?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.