Da li ste sebe uhvatili da se vraćate unazad ako vam je crna mačka prešla put, ili da kucnete u drvo tri puta? Ovo su samo neka od sukeverja koja su udboko ukorenjena u srpskom narodu, a i danas možemo vrlo često čuti, posebno od naših starih, da ne bi trebalo da radimo neke stvari, jer donose nesreću.

Međutim, često i nesvesno radimo neke stvari, a većina nas se nije zapitala kako su sva ta verovanja da određene situacije donose nekome sreću ili nesreću.

Šta značu sujeverje?

Predstavlja kvazireligijska i nerazumna verovanja da su zbivanja u budućnosti uzrokovana određenim radnjama, bez logičnog uzročno/posledičnog odnosa između činjenja tih radnji i događaja u budućnosti.

NAJPOZNATIJA SUJEVERJA KOD SRBA SU:

Broj 13

Strah od broja 13 vuče korene iz nordijske mitologije. U čuvenoj priči 12 bogova je pozvano da prisustvuje večeri u Valhali, gradu bogova. Tada je Loki, bog sukoba i zla upao na večeru, povećavši broj prisutnih na 13, a drama koju je izazvao uticala je na to da broj 13 bude poznat kao proklet broj.

Sa druge strane, strah od petka 13. vodi poreklo iz hrišćanstva jer se veruje da je Hrist zarapet upravo na ovaj dan, a broj gostiju na tajnoj večeri bio je 12, sa Judom kao 13. gostom.

Prolazak ispod merdevina

Priča da prolazak ispod merdevina donosi nesreću nastala je pre 5000 godina u Starom Egiptu.

Merdevine naslonjene na zid formiraju trougao koji su Egipćani smatrali trojstvom bogova i prolazak kroz njega smatrao se skrnavljenjem ove svetinje.

"Da kucnem u drvo…"

Često kad govorimo o nekim dobrim stvarima, imamo običaj da kucnemo u drvo da zli duhovi ne bi sreću pretvorili u nesreću.

Ovaj običaj vodi poreklo od paganskih plemena koja su obožavala drveće, a neki od njih su drveće koristili za proročanstva. Verski rituali koje su upražnjavale određene plemenske zajednice bili su nezamislivi bez drveća, a Kelti su smatrali da u drveću žive duhovi i bogovi.

Zvezda padalica

Veliki helenski astronom Ptolomej smatrao je da su zvezde padalice znak da bogovi vire sa neba, pa su tako ljudi kad god vide zvezdu padalicu zamišljali želju, ne bi li je neki bog uslišio, a ova praksa se održala do danas.

Prekrštanje prstiju

Ova sujeverna radnja najčešće se koristi u svetu i predstavlja znak nade ili želje za određenim ishodom. Poreklo prekrštanja prstiju nalazimo u hrišćanstvu i smatra se da su tom radnjom duhovi sprečeni da nam unište šansu za srećom.

Crna mačka donosi nesreću

Od svih mačaka, crne su ipak povezivane sa najviše praznovernih priča. Dok su drevni Egipćani verovali da mačke donose sreću, ljudi srednjevekovne Evrope smatrali su mačke đavoljim bićima i prerušenim vešticama.

Ako vam crna mačaka prepreči put to je siguran znak da vas posmatra sam đavo. Prema hršćanskom verovanju crna mačka na vašem putu stvara zlu prepreku između vas i Boga. I danas mnogi veruju da će im se ako im crna mačka prepreči put tog dana desiti nesreća, pa se vraćaju sedam koraka unazad ili tri puta pljunu na pod.

Slomljeno ogledalo i sedam godina nesreće

Postoji mnogo teorija o tome gde je nastalo ovo verovanje, a jedna od njih je da se smatralo da odraz lika predstavlja drugo ja i da se razbijanjem odraza povređuje duša čoveka.

Stari Rimljani su verovali da se život čoveka obnavlja svakih sedam godina, pa je potrebno toliko da prođe da bi se čovek oporavio od povređivanja nastalim usled razbijanja svog odraza.

Druga teorija je zasnovana na praktičnim razlozima jer su ogledala ranije bila jako retka i skupa pa bi bio problem nabaviti novo ako se postojeće ogledalo razbije.

Ne okrećite hleb naopako

Ovo sujevjerje može usko da se poveže sa religijom, što predstavlja paradoks, jer hleb oslikava telo Isusovo. Kao posledice pojavljuju se: nestašica novca (samim tim i hrane), pojavljivanje bradavica na ruci kojom je okrenut, a ako se hleb ne vrati nazad ceo dan će biti naopak i u ekstremnin slučajevima bolest i smrt najmlađeg člana porodice.

Kada ne popiješ sok ili vodu koji su ti posluženi u gostima, ostavljaš domaćinu svađu u kući

Jedno od nasumičnijih verovanja sa ove liste je upravo ovo. Ne znamo zašto ali, po narodnom verovanju, ukoliko ne popijete do kraja piće koje vam je domaćin sipao ostavićete mu svađu u kući. U nekim krajevima je verovanje isto ali umesto svađe ostavljate takozvane zlotvore, koji verovatno čine zlo u kući.

Nepojedena hrana u tanjiru sluti na rat i gladovanje

Ukoliko ste u gostima i toliko ste siti da jednostavno ne možete više da uzmete ni jedan jedini zalogaj, čestitamo, upravo ste izazvali ratne sukobe. Šalu na stranu ali ovo sujeverje potiče iz turbulentne istorije ovog prostora, koji je kroz vekove bio u konstantnim sukobima. Glad je bila dosta česta pojava u Srba te je svaki zalogaj bio vredan.

Sedeti na ćošku stola tokom jela

Prema verovanju, onaj ko to radi neće se oženiti (udati).

Zviždanje u kući

Prilikom obavljanja ovoga čina prizivaju se miševi i pacovi u kuću, a oni mogu da naprave veliku štetu u domu.

Crveni konac oko ruke

Nosi se protiv uroka i magije. Obično se stavlja deci. Posebno je potrebno da nekrštena deca nose crveni konac oko ruke jer su podložnija urocima i zlim činima.