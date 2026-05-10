Prava domaća supa ne trpi prečice, a tajna nije u začinima, već u redosledu kojim namirnice idu u šerpu. Bake su znale tačno koliko tečnost mora da krčka da bi ostala savršena.

Postoji jedan potpuno zanemaren potez od kojeg direktno zavisi da li će rezultat biti kristalno jasan ili neugledno mutan. Ako ovo uradite pogrešno, nikakvo ceđenje ne pomaže.

Šta prvo mora da ide u šerpu

Pravilo je jednostavno jer meso uvek ide u hladnu vodu, a nikako u kipuću.

Razlog je čista hemija. Hladna voda polako izvlači sokove iz mesa i kostiju, pa supa dobija pun ukus i prepoznatljivu zlatnu boju.

Ako meso ubacite u ključalu vodu, površina se trenutno zatvori i sav ukus ostaje zarobljen unutra.

U šerpu prvo stavite meso i kosti, prelijte hladnom vodom do vrha i tek onda uključite laganu vatru.

Povrće dodajte tek kasnije. Ako ga stavite odmah, ono će se potpuno raspasti i vaša supa će postati neugledna i mutna.

Koliko se zapravo krčka domaća supa

Goveđa supa traži minimum dva i po do tri sata tihog krčkanja. Pileća je brža, oko sat i po vremena. Ključna reč je krčkanje, ne ključanje.

Voda treba samo da treperi po površini, sa sitnim mehurićima sa strane šerpe. Burno ključanje je najveći neprijatelj bistre supe.

Kada se dodaje povrće

Šargarepu, peršun, celer i crni luk ubacite tek nakon prvog sata krčkanja mesa. Tako povrće zadrži oblik, a supa dobije sloj arome bez kašaste teksture. Crni luk mnoge bake stavljaju ceo, sa korom, jer daje boju.

So se dodaje na pola kuvanja, nikako na početku

Pena se skida kašikom prvih dvadesetak minuta

Lovorov list i biber u zrnu idu u poslednjih sat vremena

Poklopac stoji blago pomeren, da para izlazi

Zašto je vaša supa mutna umesto bistra

Prejaka vatra je najčešći razlog propasti, ali nije jedini.

Mnogi greše jer ne skidaju penu koja se skuplja na površini tokom prvih pola sata. Ta siva masa su zapravo zgrušani proteini i ako ih umešate nazad, supa postaje mutna i dobija težak ukus.

Treća velika greška je mešanje varjačom. Prava domaća supa se nikada ne meša. Pustite je da tiho krčka, a varjaču koristite samo za povremenu proveru, jer svaki grubi pokret unutar šerpe muti tečnost i kvari finalni izgled.

Trik sa ljuskom jajeta

Ako vam je supa već ispala mutna, ubacite jednu opranu ljusku jajeta i pustite još deset minuta. Ljuska privuče sve sitne čestice na sebe. Procedite kroz gusto sito ili gazu i dobijate kristalno bistru čorbu.

Kako se sprema bistra goveđa supa od početka do kraja

Kuvanje supe počinje hladnom vodom i komadom junetine sa kosti, sledi tiho krčkanje od tri sata, povrće se dodaje na pola, so kasnije, a pena se redovno skida. Procedi se i služi vruća.

Bake nisu žurile. Šerpa je stajala na ringli celo prepodne, miris se širio kroz kuću, a ručak se podrazumevao oko podneva.

Nije postojala nedelja bez supe. Pravljenje supe je bilo skoro ritual, a ne kuhinjska obaveza koja se odrađuje na brzinu.

Ako ste navikli na kockice, prelazak na pravu domaću supu deluje kao previše posla. U stvari, sami radite jako malo.

Šerpa radi sve umesto vas, samo joj treba vreme i mir. Probajte sledeći put po starom receptu i videćete da nema povratka.

Da li se supa soli na početku ili na kraju kuvanja?

So se dodaje na pola kuvanja. Tako se ukus ravnomerno raspoređuje, a meso ne ostaje suvo i bezukusno.

Zašto mi supa bude masna i teška?

Niste skinuli penu i previše ste je kuvali na jakoj vatri. Ostavite je preko noći u frižideru i skinite stvrdnuti sloj masnoće sa površine.

Može li se supa zamrznuti za kasnije?

Može i to odlično. Procedite je, ohladite i sipajte u manje posude. U zamrzivaču traje do tri meseca bez gubitka ukusa.