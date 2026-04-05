Padobranci su jedan od onih kolača koji bude nostalgiju i vraćaju u vremena kada su se recepti prenosili iz sveske u svesku, a mirisi kolača širili celom kućom.

Ove male, nežne puslice sa orasima spojene bogatim kremom nekada su bile nezaobilazan deo porodičnih okupljanja. I danas osvajaju jednostavnošću i prepoznatljivim ukusom koji podseća na detinjstvo.

Hrskavi spolja, a mekani iznutra, sa finim žutim filom, savršen su izbor uz kafu ili kao slatki zalogaj za posebne prilike kao što su predstojeći uskršnji praznici.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: sitni kolači

Porcije/Količina: oko 20–25 kolačića

Vreme pripreme: oko 25 minuta

Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 30 minuta pečenja + hlađenje

Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat i 15 minuta

Težina: srednje zahtevno

Sastojci:

  • Za puslice:

  • 3 belanca
  • 300 g šećera
  • 300 g mlevenih oraha
  • 2 kašike limunovog soka

  • Za fil:

  • 3 žumanca
  • 3 kašike šećera u prahu
  • 125 g putera

Priprema:

1. korak: Priprema puslica

Umutite belanca dok ne postanu penasta, zatim postepeno dodajte šećer i mutite dok ne dobijete čvrst i sjajan sneg. Dodajte limunov sok i kratko umutite, pa na kraju pažljivo umešajte mlevene orahe ručno, kako bi smesa ostala vazdušasta.

2. korak: Oblikovanje i pečenje

Pomoću kašičice ili šprica formirajte male gomilice na plehu obloženom papirom za pečenje. Ostavite razmak između svake jer će tokom pečenja narasti.

3. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 150 stepeni oko 30 minuta, vodeći računa da ostanu svetle boje.

4. korak: Priprema fila

Umutite žumanca sa šećerom u prahu, zatim dodajte omekšali puter. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku i kremastu masu.

5. korak: Spajanje kolača

Ohlađene puslice filujte pripremljenim kremom i spajajte po dve, formirajući male sendvič kolačiće.

6. korak: Završnica

Ostavite padobrance da odstoje neko vreme pre služenja kako bi blago omekšali i kako bi se ukusi lepo povezali.