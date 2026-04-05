Padobranci su jedan od onih kolača koji bude nostalgiju i vraćaju u vremena kada su se recepti prenosili iz sveske u svesku, a mirisi kolača širili celom kućom.
Ove male, nežne puslice sa orasima spojene bogatim kremom nekada su bile nezaobilazan deo porodičnih okupljanja. I danas osvajaju jednostavnošću i prepoznatljivim ukusom koji podseća na detinjstvo.
Hrskavi spolja, a mekani iznutra, sa finim žutim filom, savršen su izbor uz kafu ili kao slatki zalogaj za posebne prilike kao što su predstojeći uskršnji praznici.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: sitni kolači
Porcije/Količina: oko 20–25 kolačića
Vreme pripreme: oko 25 minuta
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 30 minuta pečenja + hlađenje
Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat i 15 minuta
Težina: srednje zahtevno
Sastojci:
Za puslice:
- 3 belanca
- 300 g šećera
- 300 g mlevenih oraha
- 2 kašike limunovog soka
Za fil:
- 3 žumanca
- 3 kašike šećera u prahu
- 125 g putera
Priprema:
1. korak: Priprema puslica
Umutite belanca dok ne postanu penasta, zatim postepeno dodajte šećer i mutite dok ne dobijete čvrst i sjajan sneg. Dodajte limunov sok i kratko umutite, pa na kraju pažljivo umešajte mlevene orahe ručno, kako bi smesa ostala vazdušasta.
2. korak: Oblikovanje i pečenje
Pomoću kašičice ili šprica formirajte male gomilice na plehu obloženom papirom za pečenje. Ostavite razmak između svake jer će tokom pečenja narasti.
3. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 150 stepeni oko 30 minuta, vodeći računa da ostanu svetle boje.
4. korak: Priprema fila
Umutite žumanca sa šećerom u prahu, zatim dodajte omekšali puter. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku i kremastu masu.
5. korak: Spajanje kolača
Ohlađene puslice filujte pripremljenim kremom i spajajte po dve, formirajući male sendvič kolačiće.
6. korak: Završnica
Ostavite padobrance da odstoje neko vreme pre služenja kako bi blago omekšali i kako bi se ukusi lepo povezali.
