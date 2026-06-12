- Sve što smo rekli i što smo dogovorili sa građanima ovog dela Sevojna, zaseoka Grajevi, ispunjeno je. Danas je počelo da se radi, a u narednih nekoliko dana biće stavljen pod asfalt ključni put za ljude koji žive u ovom delu Sevojna. Oni su ranije morali oko pola sata da putuju do samog centra Sevojna, a sada će za nekih pet-šest minuta moći da se spuste dole do centra, što je za njih neverovatno olakšanje u dnevnom funkcionisanju i obavljanju svih obaveza. Pre nekoliko meseci, kada sam bio ovde prvi put, možda su me neki gledali sa podozrenjem ili nisu verovali da ćemo se ponovo ovde okupiti i moći da konstatujemo ono što danas konstatujemo — da se njima rešava jedna velika stvar, rekao je za RINU Glišić.

On dodaje da su se pre nekoliko meseci okupili takođe u selu Gajevi, kada su meštani rekli šta im je najvažnije da se prioritetno rešava.

- Puno mi je srce danas kada smo se ponovo okupili kod jednog dobrog domaćina ovde i kada kažu da je sve ono što je tada bilo napomenuto kao nešto što će biti predmet našeg interesovanja, realizacije i rešavanja — ispunjeno i rešeno. Oni već sada osećaju taj boljitak. U međuvremenu smo uradili uličnu rasvetu, još neke putne pravce, rešavali smo i pitanje vode i još neke bitne stvari koje njima život znače. Naravno, ovo je ključna stvar. Ovo je glavna saobraćajnica i ona, jednostavno, povezuje Grajeve sa svetom, odnosno sa centrom njihove opštine, ističe Glišić.

Podseća, da je bilo dosta onih koji nisu verovali da će se ovaj veliki problem meštana Gajeva konačno rešiti, ali su njihove sumnje potpuno demantovane delima na terenu.

- Dolazimo, realizujemo ono što smo obećali. Sevojno je već pobedilo, Srbija će tek da pobeđuje, a tek ćemo da radimo i da rešavamo probleme građana naše države. Za mene je najveće priznanje kada se, kao ovde sada, okupimo, kao što se okupljamo već poslednjih oko mesec dana i kao što ćemo se okupljati u narednim mesecima, koliko god bude trebalo, da potvrdimo da smo sve ono što smo rekli i uradili. Važno je da znaju da postoji taj neki, nazovite ga kako god, zaštitni mehanizam. Neko kome uvek mogu da se obrate, ali ne tako da ga vijaju po kancelarijama i kabinetima, nego da taj neko dođe njima na noge. Da dođe u njihovu kuću, u njihovo dvorište, u njihov stan, da razgovara, da ih sasluša i da se zajedno zapitamo da li smo nešto ispoštovali i da li smo nešto uradili, poručio je Glišić.