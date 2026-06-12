Međunarodni sezonski voz na relaciji Bar - Subotica - Bar počeće da saobraća od subote, 13. juna.

- Prvi polazak zakazan je za 12. jun iz Subotice - potvrđeno je za "Primorski portal" iz Železničkog prevoza Crne Gore.

Međunarodni sezonski dnevni voz, 1130/1131 pod nazivom ”Tara” saobraćaće do 14. septembra. Voz će iz Bara polaziti u devet časova, iz Podgorice u 10 časova, dok je polazak iz Bijelog Polja predviđen u 12.52.