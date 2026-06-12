Međunarodni sezonski voz na relaciji Bar - Subotica - Bar počeće da saobraća od subote, 13. juna.
- Prvi polazak zakazan je za 12. jun iz Subotice - potvrđeno je za "Primorski portal" iz Železničkog prevoza Crne Gore.
Međunarodni sezonski dnevni voz, 1130/1131 pod nazivom ”Tara” saobraćaće do 14. septembra. Voz će iz Bara polaziti u devet časova, iz Podgorice u 10 časova, dok je polazak iz Bijelog Polja predviđen u 12.52.
Cene karata
- Bar - Beograd 23,80
- Bar - Novi Sad 26,80
- Bar - Subotica 30,40
- Podgorica - Beograd 21,60
- Podgorica - Novi Sad 24,60
- Podgorica - Subotica 28,20
*Cene su u evrima
Iz Subotice za Crnu Goru voz polazi u 8.04 časova, sa stanice Petrovaradin u 8.58, a sa stanice Beograd Centar u 09.45. Tokom putovanja predviđeno je i presedanje u Bijelom Polju. Iz smera Subotice, Štadler vozovi „Srbijavoza“ ulaze u zajedničku graničnu stanicu Bijelo Polje, gde se obavljaju granične procedure i presedanje putnika. Iz pravca Bara, putnici se voze klasičnom kompozicijom sa klimatizovanim kolima za sdenje.
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