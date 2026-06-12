Maja Pavlović iz JP „Ada Ciganlija” rekla je da je zvaničan početak kupališne sezone planiran za 20. jun, kada bi temperatura vode trebalo da dostigne 22 stepena, što je potrebno za bezbedno kupanje.

Ona je naglasila da do početka sezone na kupalištu neće dežurati spasilačke službe, niti ekipe Hitne pomoći.

Iz tog preduzeća apelovali su na posetioce da ne ulaze u Savsko jezero pre početka kupališne sezone, kao i da poštuju pravila ponašanja na kupalištu kada sezona zvanično počne.

Radno vreme kupališta tokom sezone biće od 10.30 do 18.30 časova.

Gradski zavod za javno zdravlje i ove godine kontroliše kvalitet vode u Savskom jezeru dva puta nedeljno, na četiri referentne tačke.

Pavlović je navela da su ispunjeni uslovi za čistoću vode i da će na Adi Ciganliji ove godine petnaesti put biti podignuta Plava zastava, kao simbol čistoće i kvaliteta vode na kupalištu.