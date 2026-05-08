Do trenutka poklonjenja moštima Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, hodočasnici će pešačiti pet dana. Pre toga će se spojiti sa grupama poklonika iz drugih opština Republike Srpske i Srbije i zajedno otići pod Ostrog. Hodočasnici nisu krili osećanja pred put nade, iskušenja i duhovnosti.

- Ovo je put gde se ide na krilima duše, gde svaki korak potiče iz srca. Odatle i snaga i vera i nada i ljubav i definitivno put sa kog se ne vraćamo isti, rekla je za RINU Dragana Kovač.

Treća je godina zaredom kako Pravoslavna omladina „Makarije Sokolović“ iz Rudog organizuje ovo pokloničko putovanje u vidu pešačenja. Ipak, ove godine pored sreće prisutna je i tuga.

- Osećanja su nam pomešana. Radujemo se našem putu prema manastiru Ostrog i da se poklonimo moštima Svetog Vasilija, a sa druge strane smo tužni jer sa nama nije naš brat Srđan, koji je prošle godine nosio ovaj krst. Nažalost, stradao je u saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada, rekao je Predrag Gardović.

Planirano je da hodočašće traje pet dana, ukupno je put dugačak 220 kilometara.

- Prvi dan prelazimo 50 kilometara i dolazimo u Pljevlja, u manastir Svete Trojice kod oca Zosima. Drugi dan smo na Đurđevića Tari, treći idemo do Šavnika, četvrti se spuštamo u Vidrovan gde se okupljamo sa svim hodočasnicima i peti dan već idemo ka Ostrogu, gde dolazimo uoči praznika Svetog Vasilija Ostroškog, dodaju hodočasnici.

Polovinu hodočasnika koji učestvuju u ovom pohodu čine učenici srednjih škola i studenti. To znači da je srpska omladina istinski pod krilima pravoslavlja i da je spremna na sva iskušenja i odricanja kako bi je sačuvala.