Čuvarkuća nije bilo koje jaje – to je prvo ofarbano crveno jaje na Veliki četvrtak ili Veliki petak, i ima zaštitničku ulogu u domaćinstvu.

Veruje se da to jaje tokom cele godine čuva dom od zla, bolesti, nesreće i negativne energije. Zato se sa puno poštovanja čuva do narednog Uskrsa, kada se zamenjuje novim.

Gde se drži uskršnje jaje čuvarkuća?

Prema narodnom verovanju, čuvarkuća se čuva na posebnom, mirnom mestu u kući – najčešće na polici s ikonama, pored slavske sveće ili na nekom uzvišenju, van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

To mesto treba da bude čisto, svetlo i tiho, jer se veruje da tako jaje zrači svojom zaštitnom snagom.

U nekim krajevima, jaje se stavlja i u krov kuće, ili se čuva u plakarima i ormarima, kao simbol blagostanja i zaštite imovine.

Verovalo se da će jaje koje preživi celu godinu bez da se pokvari, napukne ili promeni boju – doneti zdravlje i sreću čitavoj porodici.

Zašto se čuva do sledećeg Uskrsa?

Čuvarkuća simbolično "upija" sve loše tokom godine – bolesti, nesreće, teške trenutke – i zato se na sledeći Uskrs iznosi iz kuće i zamenjuje novim.

Staro jaje se po tradiciji zakopava u zemlju, često u vrtu, pored stabla ili baštenskih biljaka, kao znak zahvalnosti i vraćanja prirodi. Time se završava jedan ciklus i započinje novi, u duhu vere i narodne mudrosti.

