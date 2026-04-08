Direktor škole Irmedin Kordić ističe da ideja o uvođenju ovog profila nije nova i da se o njoj razmišlja već nekoliko godina.

- Strategija razvoja opštine Prijepolje jasno je usmerena ka turizmu, kako u užem, tako i u širem području. Upravo zbog toga smatramo da je uvođenje profila turistički tehničar logičan korak, ali i potreba tržišta rada, navodi Kordić za RINU.

On dodaje da će već od septembra biti formirano jedno odeljenje ovog smera.

- Maksimalan broj učenika po odeljenju je 28 i mi ćemo u tom kapacitetu organizovati upis za obrazovni profil turistički tehničar, precizira direktor.

Prema njegovim rečima, škola je ranije imala ovaj smer, ali je vremenom ugašen zbog manjeg interesovanja i fokusiranja na druge profile, poput ekonomskog tehničara. Sada se, međutim, situacija menja – potrebe poslodavaca i trendovi u obrazovanju ponovo ga vraćaju u prvi plan.

U saradnji sa partnerima, među kojima su i Vojna ustanova Tara i hotel Zlatibor Mountain Spa & Wellness, dobili smo jasne povratne informacije da postoji nedostatak kadra u oblasti turizma i ugostiteljstva. Ne radi se samo o budućnosti, već o potrebi koja postoji već sada, naglašava Kordić.

Govoreći o kapacitetima ustanove, Kordić navodi da Ekonomsko trgovinsku školu trenutno pohađa 383 učenika raspoređenih u više obrazovnih profila.

- U školi su zastupljeni smerovi ekonomskog tehničara, finansijsko-računovodstvenog tehničara i trgovinskog tehničara, dok ćemo od naredne školske godine umesto trgovinskog uvesti profil turistički tehničar. Pored toga, imamo i kombinovano odeljenje trećeg stepena – kuvar i konobar, sa po 14 učenika, objašnjava direktor.

Uvođenje novog profila deo je šireg plana inoviranja nastave i prilagođavanja obrazovnog sistema savremenim potrebama. U prethodnom periodu, Ministarstvo prosvete preporučilo je i kombinovanje srodnih obrazovnih profila, kako bi učenici stekli šira i primenljivija znanja.

Kada je reč o interesovanju za upis, iskustva iz prethodnih godina pokazuju da škola beleži dobre rezultate, jer su mesta popunjavana već u prvom upisnom krugu, iako se ove godine očekuje nešto manji broj učenika. Verujemo da ćemo kvalitetom rada i onim što nudimo privući učenike. Iskustva drugih škola pokazuju da je interesovanje za turističkog tehničara veliko, što nam daje dodatni optimizam, zaključuje Kordić.

Ponovnim uvođenjem ovog obrazovnog profila, učenicima u Prijepolju otvara se nova mogućnost za školovanje i zapošljavanje, dok lokalna zajednica dobija kadrove neophodne za dalji razvoj turističkog potencijala ovog kraja.