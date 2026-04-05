Mnogi ljubitelji prirode u Srbiji koji nemaju sopstvenu baštu često odustaju od sna o stablu limuna. Međutim, stručnjaci tvrde da je uzgoj u saksiji ne samo moguć, već i veoma uspešan ako se primene precizne tehnike. Poznati baštovan sa YouTube kanala @amorporelhuerto otkrio je svoju tajnu za drvo koje će biti doslovno zatrpano plodovima: reč je o vazdušnom poleganju.
Ova metoda omogućava dobijanje novih biljaka koje su genetski identične matičnom stablu, a što je najvažnije, daju plodove mnogo ranije nego biljke uzgojene iz semena.
Postupak je jednostavan: izaberite zdravu granu, pažljivo uklonite mali prsten kore, a zatim to mesto obložite vlažnom mahovinom i supstratom. Sve to umotajte u providnu foliju dok ne dobije veličinu teniske loptice. Kada se nakon nekoliko nedelja pojave snažni korenovi, grana se seče i sadi u saksiju.
Pravilna nega i uslovi za uspeh
Da bi vaš limun u saksiji napredovao, izbor posude je presudan. Saksija mora biti prostrana i duboka, prečnika najmanje 50 centimetara, sa odličnom drenažom. Na dno obavezno stavite sloj kamenčića kako biste sprečili zadržavanje vode, što limun nikako ne podnosi.
Supstrat: Koristite laganu i plodnu mešavinu univerzalne zemlje, komposta i malo peska.
Svetlost: Limunu je neophodno bar šest sati direktnog sunca, pa su balkoni okrenuti ka jugu ili jugozapadu idealni.
Prihrana: Tokom proleća i leta koristite đubriva bogata azotom, fosforom i kalijumom.
Zalivanje zahteva posebnu pažnju. Tokom letnjih meseci u Srbiji, limun treba zalivati svakodnevno, ali umereno. Ako primetite da listovi žute, to je jasan znak viška vode, dok suvi listovi ukazuju na to da je biljka žedna. Uz ove savete, vaš balkon ili terasa postaće prava mala mediteranska oaza puna mirisnih plodova.
