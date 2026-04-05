Još nekoliko dana nas deli od Vaskrsa, te dame polako razmišljaju kako će ukrasiti dom na taj dan, kao i šta će se naći na njihovoj trpezi. Međutim, neke stvari je posebno važno imati u kući na dan najradosnijeg hrišćanskog praznike, jer se veruje da donose sreću, uspeh, dobro zdravlje i slogu ukućanima, a teraju sve ono što je loše. Osim toga, stručnjaci za Feng Šui savetuju i gde ih je dobro držati, za što bolji efekt.
1. Jorgovan
Prema verovanju, nakon Isusovog raspeća, Bogorodica je pronašla utočište ispod jednog drveta i zaspala. Drvo je zaštitilo svojim granama od vetra i hladnoće, a kada se probudila, blagoslovila ga je. Od tada, to drvo je procvetalo kao mirisni jorgovan – simbol nade i obnove, sreće, blagostanja. Zato se veruje da je dobro da unesete upravo jorgovan u svoj dom pre Uskrsa.
2. Sveća
Sveća daje svetlo koje rastvetljava tamu. Na Hristosa se isto tako gleda - kao na večno svetlo koje hrišćanima pokazuje put od smrti do večnog života.Prema savetima Feng Šui stručnjaka, postavite ih u severoistočni dio doma.
3. Krst
Krst je osnovni simbol hrišćanske vere i bez njega ne možemo da zamislimo nijedna praznik. Isus je bio prikovan za krst i preminuo je na njemu, da bi nakon tri dana vaskrsnuo. Stavite ga u severozapadni deo doma, u trpezariju, kancelariju ili ga okačite iznad okvira vrata.
4. Jagnje
Jagnje simboliše samog Gospoda, rođenog u staji među jaganjcima, gonjenog od ljudi vučje ćudi. On je žrtveno jagnje koje je trpeljivo podnelo muke i smrt, i pobedonosno jagnje koje je Božje, na prestolu nebeskom. Kroz mnoga stoleća prozreo je vidoviti prorok Isaija strašnu žrtvu na Golgoti.
On je video iz daljine Gospoda Isusa, vođenog na klanje kao što se jagnje vodi, jer ono se isto ponaša kao da ide na pašu: bez odbrane, bez uznemirenosti, bez zlobe. "Gle, jagnje Božje!", rekao je sv. Jovan Preteča. Hristos često predstavlja i kao Dobri pastir koji pazi na svoje ovce, koje oslikavaju njegove verne sledbenike. Takođe, jagnjad se rađaju u proleće i označavaju nove početke. Figurice stavite u južni deo doma, u dnevnu sobu, trpezariju ili kancelariju.
5. Ukrasi u obliku jaja
Uskrs ne možemo da zamislimo bez jaja, koja se smatraju zaštitnikom plodnosti. Stavljanje jaja oko kuće možete učiniti okolinu ugodnijom. Pored toga, ukrasi u obliku jaja dobrodošli su svuda u kući tokom Uskrsa, oni smibolizuju porodični krug ili gnezdo u kome se članovi porodice osećaju sigurnima i spokojnima. Činiju sa jajnima postavite u zapadni deo doma, trpezariju ili dnevnu sobu.
6. Uskršnji zec
U feng šui folkloru, zec ima dugu istoriju.Figurice predstavljaju plodnost, obilje u ljubavi, bogatstvo, besmrtnost i sreću. Par belih zečeva u dnevnoj sobi može privući sreću - što je odlično za uskršnje svečanosti. Najbolje i bilo da ih postavite i istočni deo doma - dnevnu sobu, trpezariju ili kancelariju.
7. Zelene grančice masline
Predstavljaju simbol mira. Zelenim grančicama ukrasite jugoistočni deo doma, odnosno prostoriju u kojoj najviše boravite.
8. Beli ljiljani
Dugo povezani sa Uskrsom, beli ljiljani predstavljaju čistotu, vrlinu, mir i božansku energiju. Stavljanje ljiljana na severozapadno područje bilo kojeg prostora može pomoći da privuče više ohrabrenja i mira u okruženje. Severoistok, područje poznato po duhovnom rastu, još je jedno prosperitetno područje za ove cvetove.
