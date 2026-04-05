Prema verovanju, nakon Isusovog raspeća, Bogorodica je pronašla utočište ispod jednog drveta i zaspala. Drvo je zaštitilo svojim granama od vetra i hladnoće, a kada se probudila, blagoslovila ga je. Od tada, to drvo je procvetalo kao mirisni jorgovan – simbol nade i obnove, sreće, blagostanja. Zato se veruje da je dobro da unesete upravo jorgovan u svoj dom pre Uskrsa.

2. Sveća

Sveća daje svetlo koje rastvetljava tamu. Na Hristosa se isto tako gleda - kao na večno svetlo koje hrišćanima pokazuje put od smrti do večnog života .Prema savetima Feng Šui stručnjaka, postavite ih u severoistočni dio doma.

3. Krst

Krst je osnovni simbol hrišćanske vere i bez njega ne možemo da zamislimo nijedna praznik. Isus je bio prikovan za krst i preminuo je na njemu, da bi nakon tri dana vaskrsnuo. Stavite ga u severozapadni deo doma, u trpezariju, kancelariju ili ga okačite iznad okvira vrata.

4. Jagnje

Jagnje simboliše samog Gospoda, rođenog u staji među jaganjcima, gonjenog od ljudi vučje ćudi. On je žrtveno jagnje koje je trpeljivo podnelo muke i smrt, i pobedonosno jagnje koje je Božje, na prestolu nebeskom. Kroz mnoga stoleća prozreo je vidoviti prorok Isaija strašnu žrtvu na Golgoti.

On je video iz daljine Gospoda Isusa, vođenog na klanje kao što se jagnje vodi, jer ono se isto ponaša kao da ide na pašu: bez odbrane, bez uznemirenosti, bez zlobe. "Gle, jagnje Božje!", rekao je sv. Jovan Preteča. Hristos često predstavlja i kao Dobri pastir koji pazi na svoje ovce, koje oslikavaju njegove verne sledbenike. Takođe, jagnjad se rađaju u proleće i označavaju nove početke. Figurice stavite u južni deo doma, u dnevnu sobu, trpezariju ili kancelariju.

5. Ukrasi u obliku jaja