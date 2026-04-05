Banja Kulaši je relativno novo uređeni banjski kompleks u Prnjavoru. Posebnost je termalna voda visoke alkalnosti – pH čak 11,75, bakterijski sterilna i sa vrlo malo minerala. Osim za kupanje, ta voda se može piti uz lekarski nadzor: konzumiranjem leči oboljenja urinarnog trakta, želuca i creva (gastritis, kalkulozni holecistitis, bilijarna diskinezija) i blago snižava povišeni krvni pritisak. Kupanje u visoko alkalnoj vodi Kulaša pomaže kod kožnih bolesti (psorijaza, ekcemi, akne), degenerativnih reumatskih oboljenja, reumatoidnog artritisa i ankilozantnog spondilitisa.

Banja poseduje nekoliko modernih hotela (4*), otvoreni i zatvoreni bazen, wellness-centar i salone za masaže. Hotel “Banja Kulaši” nudi različite tipove smještaja (sobe i apartmani), a u usluge je uključen puni pansion.

Često su gosti porodice sa malom djecom (postoji dječiji bazen), kao i penzioneri ili bolesnici s probavnim i reumatskim tegobama. Posebno je prijatno ljeti zbog otvorenog bazena i velikog parka, a i zimi radi zatvoreni bazen i sauna. Domaćinima su važni paketi prilagođeni dijaspori – omogućena je iskorištavanja zdravstvenih vaučera entitetskih fondova za dio tretmana, a cijene su često povoljnije od sličnih SPA usluga u Zapadnoj Evropi.

Cene noćenja

Cene smeštaja u Banji Kulaši se u proseku kreću 2.000 dinara.

Pa tako, iznajmljivanje dvokrevetne sobe sa zasebnim kupatilom može se iznajmiti po ceni od 2.300 dinara.

Hoteli su nešto skuplji i kreću se po ceni od 5.000 dinara.

Stanovi po noćenju su jeftiniji i iznajmljuju se po ceni od 3.600 dinara.