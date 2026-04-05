Kad god i kako god da slavi dan Hristovog vaskrsenja, na vašoj porodičnoj trpezi će se na Uskrs sigurno naći obojena uskršnja jaja. Neko voli da se svojski potrudi da jaja za praznik budu prelepo dekorisana, drugi nemaju toliko vremena i kreativnosti, ali su u svakom slučaju jaja simbol Uskrsa i neizostavan su deo slavlja.Često nam se, međutim, dogodi da preteramo, pa danima nakon praznika razmišljamo kako da iskoristimo kuvana jaja, dok mnogi poučeni tim iskustvom naredne godine ofarbaju manje i primete da ih nema dovoljno.

Postoji li neki broj jaja koji crkva preporučuje da se oboji i ukrasi pred Uskrs? Neki vernici veruju da je najbolje imati u kući 33 jajeta za Uskrs jer to simbolizuje Hristove godine u trenutku smrti, ali većina se vodi time koliko ima ukućana i koliko će razmenjivati jaja tih dana, ići u goste i primati posete.

Kako je za portal Religija objasnio jedan sveštenik Srpske pravoslavne crkve prošle godine, opšteg pravila o broju uskršnjih jaja nema.

– Broj jaja nije strogo propisan crkvenim pravilima – pojasnio je on. – Lepo je ako neko želi da simbolično ofarba 33 jajeta u čast Hristovim godinama, ali to nije obaveza, dovoljno je ofarbati jedno, crveno, kao "čuvarkuću". Suština praznika je u veri, radosti i duhovnoj pripremi, a ne u brojkama. Važno je da se to radi sa poštovanjem i ljubavlju.