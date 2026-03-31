Svima nam se barem jednom dogodilo da mleku prođe rok trajanja, ali pre nego što ga odmah bacite, znajte da ono može postati iznenađujuće koristan saveznik u baštovanstvu! Naime, pokvareno mleko sadrži hranljive materije koje mogu doprineti zdravlju vaših biljaka i poboljšati kvalitet tla.

Uz malo pažnje i pravilno razblaživanje, ono može pomoći da cvetovi i povrće rastu bujnije i snažnije.

Savet profesionalnog baštovana: pravilna upotreba je ključ

Iako je mleko korisno, trebalo bi ga upotrebljavati umereno i ne preterano često. Nikada nemojte koristiti nerazblaženo pokvareno mleko, jer to može oštetiti koren biljke i izazvati neprijatan miris u zemljištu.

Pravilno razblaživanje

Najčešće se koristi odnos 1:1 (jedan deo mleka i jedan deo vode), a za osetljivije biljke ili početnike, bolje je razblažiti 1 deo mleka u 2-3 dela vode.