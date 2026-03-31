Svima nam se barem jednom dogodilo da mleku prođe rok trajanja, ali pre nego što ga odmah bacite, znajte da ono može postati iznenađujuće koristan saveznik u baštovanstvu! Naime, pokvareno mleko sadrži hranljive materije koje mogu doprineti zdravlju vaših biljaka i poboljšati kvalitet tla.

Uz malo pažnje i pravilno razblaživanje, ono može pomoći da cvetovi i povrće rastu bujnije i snažnije.

Savet profesionalnog baštovana: pravilna upotreba je ključ

Iako je mleko korisno, trebalo bi ga upotrebljavati umereno i ne preterano često. Nikada nemojte koristiti nerazblaženo pokvareno mleko, jer to može oštetiti koren biljke i izazvati neprijatan miris u zemljištu.

Pravilno razblaživanje

Najčešće se koristi odnos 1:1 (jedan deo mleka i jedan deo vode), a za osetljivije biljke ili početnike, bolje je razblažiti 1 deo mleka u 2-3 dela vode.

Mleko nikad ne sme da se koristi nerazblaženo, jer može da ošteti koren i izazove neprijatan miris i dovede do razvoja bakterija, a samim tim i do uvenuća biljke, pa i svih oko nje u zemlji.

Koraci:

  1. Proverite mleko: koristi se mleko koje je počelo da se kvari ili mu je istekao rok trajanja. Ako ima buđ ili veoma jak miris fermentacije, bolje ga je ne koristiti.
  2. Razblažite mleko: sipajte u posudu i dodajte vodu u preporučenom odnosu.
  3. Dobro promešajte: mešajte dok ne dobijete homogenu smesu.
  4. Sipajte oko korena: izbegavajte listove, jer direktan kontakt može izazvati oštećenja.
  5. Dodatno zalivanje: nakon primene mlečne smese, lagano zalijte biljku običnom vodom da hranljive materije prodru u tlo.
  6. Periodičnost: ovakvu prihranu koristite jednom četiri nedelje, nikako pri svakom zalivanju.

Gde je najbolje koristiti ovu prihranu?

Najbolje je koristiti ovu metodu u bašti ili na otvorenim terasama. U zatvorenom prostoru, miris u procesu razgradnje može biti neprijatan, dok u zemlji u vrtu skoro i da se ne oseća.

Zašto pokvareno mleko može da pomogne bujnijem rastu biljkama?

Mleko je prirodni izvor:

  • Kalcijuma, koji jača koren i stabljike
  • Proteina i šećera, koji hrane korisne mikroorganizme u zemljištu
  • Vitamina B i minerala, koji podržavaju zdrav rast biljaka

Zahvaljujući ovim sastojcima, biljke razvijaju čvršće stabljike, dublji koren i otpornije lišće, a tlo postaje bogatije mikroorganizmima koji pomažu u zadržavanju vlage i hranljivih materija.