2. "Tamo daleko".

O ovome svedoči zvučni zapis koji je ostao sačuvan do današnjih dana u Njujorškom arhivu. Srpsku pesmu koja je naučnika podsećala na daleku domovinu odsvirao je Teslin prijatelj, violinista Zlatko Balaković u pratnji hora "Slovan". Telo naučnika je posle ovoga kremirano.

Teslin odnos prema religiji

Pored toga što je bio jedan od najvećih naučnika i pronalazača ikada, Nikola Tesla je istraživao i različite duhovne aspekte života.

Njegov odnos prema religiji bio je intrigantan. Iako je odrastao u srpskoj svešteničkoj porodici, kao sin pravoslavnog sveštenika iz Like i odgajan u duhu srpske pravoslavne vere, kasnije je izjavljivao da veruje u Boga koji ne pripada nijednoj određenoj veroispovesti.

Tesla je izučavao eter, materiju koja, prema njegovim objašnjenjima, postoji kao sredina u kojoj se zbivaju određene prirodne pojave. Njegova vera nije bila ograničena samo na eksperimentalnu fiziku, bavio se i duhovnošću, a Biblija je pozitivno uticala na njega.

U skladu sa svojom čvrstom odbranom naučnih metoda, bio je skeptičan prema religiji i natprirodnim pojavama, a neki ga smatraju ateistom zbog izjava poput: „Mnogi misle da Bog ima svojstva. Nema ih, već samo atribute, a to su naša sopstvena dela”.

Priznavao je, međutim, dar mentalne moći koji dolazi od „Božanskog bića”.

Za Teslu, mentalna komponenta bila je povezana sa željom za saznanjem. Njegova lična filozofija naginjala je jedinstvu i celini, nešto slično budističkim principima. Često je govorio o povezanosti svih pojedinaca, upoređujući ih sa zvezdama na nebu.

U skladu sa njegovim ekscentričnostima, činilo se da Tesla odbacuje bilo koju određenu religiju, više naginjući opštim i panteističkim tumačenjima. „Iako nisam vernik u ortodoksnom smislu, cenim religiju, jer svaki pojedinac treba da ima neki ideal - verski, umetnički, naučni ili humanitarni - da bi dao značaj svom životu”, rekao je jednom prilikom.

Teslin pepeo

Tesla je verovao da smrt ne postoji i da se ljudska energija pretvara u svetlost. Zato mnogi smatraju da je Tesla verovao u vaskrsenje mrtvih.

Prema hrišćanskom učenju, telo mora da bude sahranjeno celo kako bi došlo do vaskrsenja. Kremacija nije u skladu s tim učenjem. Tesla je kremiran, ali nema dokaza da je to bilo dobrovoljno, pa ovo pitanje ostaje otvoreno.