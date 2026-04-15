O njegovoj aferi je 1910. godine pisao Mali žurnal i zbog toga je umalo propala njegova diplomatska karijera.

Sin kog se odrekao izvršio samoubstvo

Tri godine pre toga Dučić je već službenik Ministarstva inostranih dela Kraljevine Srbije. Na jednoj svetosavskoj zabavi upoznaće ga prijatelji sa Jovankom, udatom lepoticom, suprugom inženjera Tanasija Todorovića koji je dve decenije stariji od nje.

Jovanka je majka dvoje dece, Dušana i Nade . Treće dete koje će roditi biće njegov, Dučićev, sin. I zvaće se Jovica.

Na početku svoju novu veliku ljubav Dučić uspešno skriva iako - u Beogradu i kasnije u Vranju - javno dolazi u dom Todorovića i čak drži govor na Jovičinom rođendanu , kazujući da je dečak lep, da se umetnuo na oca.

„Nisam našao sve odgovore o Jovici. Dučić posle njegove treće godine kao da ga se odrekao. On je postao glumac, kao majka, ali je izvršio samoubistvo. Nastupao je u teatru kao Jovica Beljanski, ali mu je pravo ime bilo Jovica Todorović. Dučićeva majka je bila iz Doljana, pa je zato uzeo taj pseudonim. Iz pisama koju su sačuvana znamo da postoji ta veza s pesnikom“, kaže Pavlović.

NIN dalje navodi da 1910. dolazi kraj Dučićevom skrivanju jer je Mali žurnal objavio tekst pod naslovom Dučićeva ljubavna avantura.

„Gospodin Jovan Dučić, pisar srpskog poslanstva, bavio se ovih dana u Vranju na odsustvu. Lepa supruga jednog višeg inženjera iz Vranja bila je predmet njegovih pogleda za sve vreme, ali po brzom poznanstvu daje se zaključiti da su se ovo dvoje još ranije voleli. Siromah muž nije ništa sumnjao, jer je sa svojom suprugom izrodio toliku decu. Ali kako je se siromah muž iznenadio kad mu se žena preksinoć nije vratila. Ubrzo pa je i cela varoš saznala za bekstvo ove gospođe, a po tom se i detalji bekstva saznadoše. Dotična gospođa je utekla sa Dučićem u Sofiju. Muž odbeglice poslao je tužbu ministru inostranih dela.“

I Milan Kašanin navodi da je Dučić hladan i melanholičan pesnik ljubavi, obojene nesrećom.

„Usamljen, on bi da voli i da bude voljen, ali sve njegove ljubavi su nesrećne, i on govori o svima njima, ne kad se približuju ni kad su u njemu, već kad prestanu.“

Aleksi Šantiću oteo verenicu

Posebno intrigantna je priča o tome da je Dučić preoteo verenicu svom prijatelju Aleksi Šantiću.

O tome je govorio veliki Miloš Crnjanski.