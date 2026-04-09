Nezasluženo bacanje senke na lik i delo književnice, dobrotvorke i aktivistkinja, Jelena Dimitrijević, popravljeno je 80. godina prošlog veka, te je ova autorka dobila ravnopravno mesto među poznatim putopiscima, poput, Ljubomira Nenadović, Isidore Sekulić, Miloša Crnjanskog i Rastka Petrovića.
Svi su mislili da iza reči ove Srpkinje stoji Turkinja odbegla iz harema: Nisam čula još ni za jednog boga koji bi spašavao žene
27. marta 1862. godine, rođena je književnica, feministkinja, verovatno prva žena sa naših prostora koja je obišla svet, prva žena putopisac, ali i prva žena koja je uspevala da za života svoja dela objavi.
