Na samo dvadesetak kilometara od grada Zrenjanina, nalazi se Carska bara, koja je, između ostalog, oaza gde se gnezde sve vrste čaplji Evrope.

Na udaljenosti nešto manjoj od 20 kilometara od grada Zrenjanina, nekada je postojalo lovište. Kako je u njemu često lovio i tadašnji austrijski car Ferdinand, to je područje po njemu, odnosno tituli koju je nosio, i nazvano.

Tako je do današnjih dana to područje poznato kao Carska bara.

Na površini od oko 1.600 hektara prostire se danas Specijalni rezervat prirode "Stari Begej - Carska bara".

Izuzev močvarnih i vodenih površina, na području tog specijalnog rezervata prirode uočava se i obilje šumske i travnate vegetacije.

Upravo ta kombinacija mu daje još veći značaj i čini ga još zanimljivijim za posetu.

Bogatstvo životinjskih vrsta

Međutim, ono po čemu je Carska bara posebna jeste živi svet. I to posebno brojne vrste ptica, kojih je čak više od dve stotine.

Mnoge od njih smatraju se retkima, poput gnjuraca i kormorana, ali i čaplji. I to naročito onih vrsta koje se tretiraju kao ugrožene. Kao posebno zanimljiva informacija, baš u vezi sa čapljama koje na području Specijalnog rezervata prirode "Stari Begej-Carska bara" obitavaju izdvaja se to što se na tom području gnezde sve evropske vrste tih ptica. Njih ukupno osam.

Osim tako velikog broja ptica, na području Carske bare obitavaju i brojne vrste riba, ali i sisara. Divlja mačka, vidra šumska-mrka voluharica samo su neke od njih.

Retke biljne vrste

Iako je, čini se životinjski svet Carske bare za nijansu interesantniji, rame uz rame sa njim stoji i izuzetno bogat biljni svet na području tog specijalnog rezervata prirode.

Tek jedna od brojnih biljaka, koje tu rastu, a koja se smatra retkom i ugroženom jeste močvarna orhideja. Takođe, sreću se i dve vrste lokvanja, znane kao žuti i beli lokvanj, te mnoge druge vrste biljaka.

Obilje šuma oko same bare postalo je još jedno od obeležja samog specijalnog rezervata prirode "Stari Begej-Carska bara". Među njima preovlađuju šume topole i značajan broj stabala vrbe.

Staza zdravlja i vožnja brodićem

Na području samog rezevrata nisu dostupne pešačke ture, koje su unapred organizovane. Ali se posetiocima nudi mogućnost da samostalno krenu u šetnju Stazom zdravlja, koja prolazi kroz značajno područje Carske bare i čija je dužina nešto manja od pet kilometara.

Kao jedna od aktivnosti koja je posebno interesantna posetiocima izdvaja se plovidba brodićima, tokom koje mogu izbliza videti veći deo specijalnog rezervata prirode.

U toku vožnje, koja traje oko 90 minuta, brodić prelazi rutu dugu oko pet kilometara, a prava poslastica je kraća pauza na novom vidikovcu, koji je i krajnja tačka ove interesantne plovne rute, jer se posle tog stajališta brodič vraća u pristanište.