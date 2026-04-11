Na obroncima Divčibara u selu Donji Taor, ušuškana u gustoj šumi nalaze se Taorska vrela. Specifični slapovi podsećaju na rajske prizore, njihov izvor izbija iz pećinskog otvora, a spuštaju se preko nataloženih bigrenih naslaga sve do podnožja planine Povlen gde se ulivaju u reku Skrapež, formirajući na taj način veličanstven vodopad.

- Ovo mesto smo otkrili sasvim slučajno, obilazeći sela u Kosjeriću. Iz Makovišta nas je put naveo niz padinu, naišli smo na Taorska vrela i ostali fascinirani. Na relativno kratkom rastojanju voda protiče preko bigrenih naslaga i tako se formiraju brojni slapovi i mali vodopadi. Meštani su nam kasnije rekli da se upravo tu nataložena nalazi i najveća akumulacija bigra u ovom delu Srbije - rekao je za RINU Jovan Janković iz Užica.

Snaga ovih vrela nekada se koristila za rad vodenica i samo na ovom kratkom toku nalazilo se 12 potočara u kojim se mlelo brašno za stanovnike obližnjih sela. Danas na stara vremena seća samo jedna vodenica, čiji kamen i dalje melje. U njoj se proizvodi brašno, ali upravo na tom mestu putnici koji su se zatekli na Taorskim vrelima naprave pauzu i uživaju u nestvarnim krajolicima.