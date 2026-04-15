Prepodobni Tit Čudotvorac je hrišćanski svetitelj. Rano je otišao u manastir i posvetio se duhovnom životu.

Bio je veoma smeran i poslušan i "u ovim dobrim delima prevazišao je ne samo svoju braću već i sve ljude".

Za vreme ikonoboračkog pokreta, Tit je podržavao ikone, a hrišćani veruju da mu je zbog njegove velike smernosti i čistote od Boga darovan dar čudotvorstva i za života i po smrti.