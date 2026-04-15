Možda imate skriveno blago u kući, a da ne znate: Stare kasete ponovo na ceni, neke vrede kao stan

U eri digitalnih platformi, sve više kolekcionara i zaljubljenika u muziku okreće se analognim formatima, tražeći ono što današnja tehnologija ne može da ponudi - šarm, autentičnost i jedinstveni ritual slušanja. Kasete koje su bile popularne osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka ponovo su aktuelne među istinskim zaljubljenicima u ovu vrstu zvuka.

Ukoliko ste nekad kupovali kaste proverite da li imate još neke na tavanu ili podrumu, možda imate blago u kući, a da to ni ne znate.

Najvrednije kasete na tržištu

Nisu sve kasete podjednako tražene retkost izdanja i istorijski značaj ključni su za određivanje njihove vrednosti. Neka od najskupljih izdanja koja danas vrede pravo bogatstvo uključuju:

The Madonna Collection (1987.) - Iako je reč o masovnoj produkciji, ograničena dostupnost na određenim tržištima dovela je do izuzetno visokih cena.

Xero (1997.) - Prvo izdanje benda koji je kasnije postao Linkin Park. Retka demo kaseta koja dostiže nekoliko hiljada evra.

Floral Shoppe (2012.) - Kultni vaporwave album Macintosh Plus, gotovo nemoguće pronaći u originalnom izdanju.