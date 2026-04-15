Možda imate skriveno blago u kući, a da ne znate: Stare kasete ponovo na ceni, neke vrede kao stan
Nisu sve kasete podjednako tražene, a za određivanje njihove vrednosti od ključnog značaja je retkost izdanja i istorijski značaj, a ovo je spisak najvrednijih izadanja.

 

U eri digitalnih platformi, sve više kolekcionara i zaljubljenika u muziku okreće se analognim formatima, tražeći ono što današnja tehnologija ne može da ponudi - šarm, autentičnost i jedinstveni ritual slušanja. Kasete koje su bile popularne osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka ponovo su aktuelne među istinskim zaljubljenicima u ovu vrstu zvuka.

 

Ukoliko ste nekad kupovali kaste proverite da li imate još neke na tavanu ili podrumu, možda imate blago u kući, a da to ni ne znate. 

Najvrednije kasete na tržištu

Nisu sve kasete podjednako tražene retkost izdanja i istorijski značaj ključni su za određivanje njihove vrednosti. Neka od najskupljih izdanja koja danas vrede pravo bogatstvo uključuju:

The Madonna Collection (1987.) - Iako je reč o masovnoj produkciji, ograničena dostupnost na određenim tržištima dovela je do izuzetno visokih cena.

Xero (1997.) - Prvo izdanje benda koji je kasnije postao Linkin Park. Retka demo kaseta koja dostiže nekoliko hiljada evra.

Floral Shoppe (2012.) - Kultni vaporwave album Macintosh Plus, gotovo nemoguće pronaći u originalnom izdanju.

Year Zero + Unreleased Material (1996.) - Kaseta sa neobjavljenim pesmama kanadskog repera Buck 65, prava kolekcionarska poslastica.

 Od čega zavisi cena kasete?

Vrednost starih kaseta određuje nekoliko faktora, a kolekcionari najviše cene:

  • Stanje očuvanosti - Originalna kutija i nekorišćena kaseta značajno podižu cenu.
  • Ispravnost reprodukcije - Kaseta koja svira bez šumova i preskakanja znatno je traženija.
  • Retkost i popularnost izvođača - Ograničena izdanja i muzički klasici uvek imaju najveću vrednost.

Neke od najređih i najbolje očuvanih kaseta prodaju se za iznose koji premašuju prosečnu platu, a postoje i primerci čija cena dostiže vrednost dovoljnu za kupovinu stana ili kuće.

Gde prodati stare kasete za najbolju cenu?

Tržište kolekcionarskih kaseta poslednjih godina rapidno raste, a prodaja se odvija na više popularnih platformi:

  • eBay - Najveće međunarodno tržište za kolekcionare.
  • Catawiki - Aukcijska platforma specijalizovana za retke predmete.
  • Subito - Omiljena među evropskim kupcima i kolekcionarima.

Povezane vesti

Zova samo što nije: Tri ključna znaka po kojima se razlikuje lekoviti cvet od otrovne dvojnice
Foto: Shutterstock | shutterstock

Zova samo što nije: Tri ključna znaka po kojima se razlikuje lekoviti cvet od otrovne dvojnice

14:30 | 0
Kada je bolje zalivati cveće tokom vrućina, ujutru ili uveče? Samo ovo je pravilno
Shutterstock | Shutterstock

Kada je bolje zalivati cveće tokom vrućina, ujutru ili uveče? Samo ovo je pravilno

13:00 | 0
Šta uraditi kada se krpelj zakači za kožu? Pospite ga ovim sastojkom, za 20 minuta sam će se otkačiti
Foto: Shutterstock | Shuterstoock

Šta uraditi kada se krpelj zakači za kožu? Pospite ga ovim sastojkom, za 20 minuta sam će se otkačiti

10:00 | 0
Slavimo Prepodobnog Tita Čudotvorca: Evo šta svaki vernik obavezno treba da uradi
Foto: Shutterstock/ Evannovostro

Slavimo Prepodobnog Tita Čudotvorca: Evo šta svaki vernik obavezno treba da uradi

06:32 | 0
Cvrkut ptica i Čarobnjak iz Oza dočekuju vas na Srpskom Holivudu: Ovo je jedna od najpopularnijih prolećnih lokacija u Srbiji

Cvrkut ptica i Čarobnjak iz Oza dočekuju vas na Srpskom Holivudu: Ovo je jedna od najpopularnijih prolećnih lokacija u Srbiji

14:29 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Slavimo Prepodobnog Tita Čudotvorca: Evo šta svaki vernik obavezno treba da uradi
06:32 | 0
Sledeća vest Šta uraditi kada se krpelj zakači za kožu? Pospite ga ovim sastojkom, za 20 minuta sam će se otkačiti
10:00 | 0

Najnovije

Najčitanije

44min

Zbog poslednje želje Nikole Tesle bio je jasno da li veruje u Boga: Nakon smrti, sveštenstvo je donelo važnu odluku

1H

Zašto je važno da se biljke popraše pekarskim kvascem? Njihovo bujanje je samo jedan od benefita

2H

Poslednji srpski car imao je samo 33 godine kada je umro u potpunoj tajnosti: Pričalo se da je ubijen, ali niko nije obratio pažnju na ovo

3H

Manastir u Srbiji koji krije tajnu groba Marka Kraljevića i - velikog blaga

4H

Majstorske pituljice toliko dobre da voda kreće na usta: Tako su ukusne da će vam jedna tepsija biti malo

1D

1 biljka koju nikako ne treba saditi blizu kuće: Niste svesni štete koju može da napravi

1D

Dimitrije sa samo 38 godina branio Srbiju, a neprijatelj mu žive zapalio ženu i četvoro dece: Njegova sestra Milica izvršava strašnu osvetu o kojoj se priča

24H

Ovde je noćenje 2.000 dinara, a prizor nikad lepši: Netaknuta priroda u Srbiji je pravi raj

1D

Starinski kolač kojem niko neće odoleti: Sočan i pun oraha, jedina mana mu je što se brzo pojede

1D

Katolici su Jelenu nazivali perverznom, a ona je nakon 4 godine braka sa Dušanom Silnim, pod čudnim okolnostima - rodila sina: "Ona nije žena, ona je carica"

Vidi sve

Preporučujemo

Srpski pogrebni običaji: Šta znači „da se duša ne muči“ i kako se obeležavaju zadušnice
shutterstock
TRADICIJA POŠTOVANJA PREMINULIH

Srpski pogrebni običaji: Šta znači „da se duša ne muči“ i kako se obeležavaju zadušnice

Zašto je kum bio „kao brat“ i kako se nekada birao kum za ceo život
Foto: Shutterstock
NAJJAČA VEZA POSLE KRVNE BRAĆE

Zašto je kum bio „kao brat“ i kako se nekada birao kum za ceo život

Zamija se ne stavlja bilo gde: Veruje se da samo jedno mesto u domu privlači sreću i bogatstvo
Foto: Shutterstock | shuterstock

Zamija se ne stavlja bilo gde: Veruje se da samo jedno mesto u domu privlači sreću i bogatstvo

Spas za ruže iz frižidera: Poprskajte ih pre 5. aprila i cvetaće neprestano do jeseni
Shutterstock

Spas za ruže iz frižidera: Poprskajte ih pre 5. aprila i cvetaće neprestano do jeseni

Kupujete paradajz zimi? Bacite ga odmah ako na deklaraciji piše ovo
Shutterstock | Šaterstok

Kupujete paradajz zimi? Bacite ga odmah ako na deklaraciji piše ovo

Vremenska prognoza