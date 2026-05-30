Puteljkom iz bajke

Počnimo od prilaza samom vrelu. Nakon što prođete staru vodenicu, prepunu kojekakvih starudija, između nje i šumovitog brdašca dolazite do gotovo nevidljivog uskog prolaza i par kamenih stepenica. Silazite niz njih i nailazite na bazenčić ispunjen duguljastim pastrmkama. Na njega se odmah nadovezuje drugi bazen, u kome su dom našle omanje, crne i žute ribice. Dok koračate uz zid od stene, pogled vam luta na drugu stranu gde se nalazi čitav sistem vodopada i jezeraca. Prolazite pored već trećeg bazena sa ribicama, koji je delom ograđen delom u steni. Kada prođete stenu, krećete se pravo uzanom šumskom stazicom. Ova stazica vas dovodi do krajnje bajkovitog odredišta.

Carstvo koje krije Krupajsko vrelo

Okruženo šumskim rastinjem, puzavicama i granjem drveća koje se spuštaju sve do vode, leži Krupajsko vrelo. Plavo zelena voda, promenljivih nijansa koje skoro da hipnotišu posmatrača, ispunjava duboko, ledeno jezero. Tirkizna voda istačkana je opalim lišćem.

Čuje se cvrkut ptica, šuštanje granja i ubrzo iz krošnji izleću pomenute ptice. Njihov let vodi vaš pogled do još jedne stvari koja čini Krupajsko vrelo tako jedinstvenim. U pitanju je pećina koja izbija iz samog jezera. Dopola u vodi, stvarno izgleda kao prizor iz knjige za decu.

Tajna ispod površine jezera

Osim skrovitog prilaza i očaravajućeg izgleda samog izvorišta, Krupajsko vrelo ispod svoje površine krije još fascinantniju priču. Prema pričama ronioca, koji su uspeli da se spuste do 123 metara dubine, kada zaronite nailazite na čitav lavirint podzemnih kanala. Prolazak kroz “Želudac”, “Tobogan”, “Malu sobu”, “6 metara”, “Veliku sobu”, “Glavu ovna” polupotopljene prećine moguć je samo uz arijadnu bez koje bi i najiskusniji ronioci bili izgubljeni. Na kraju, prolaskom “Kanala” ulazite u tamni bezdan. Na 123 metra nalazi se delimično potopljena podvodna pećina, a duboko u utrobi zemlje već prokopani tuneli koji su vode ka površini zemlje.

Ali zašto bi neko kopao tunele u podvodnoj pećini?

Vodena legenda mističnog Homolja

Zato što Homolje i Krupajsko vrelo kriju legendu obavijenu velom vlaške magije. Legenda kaže da je u Homoljskim planinama postoji skriveno blago. Čak se i veruje da ga je sama planina progutala i da se sad nalazi na dnu zlatne pećine. Pećinu navodno čuva Tartor, vodeni duh, nazvan još i Staracem ili Albatrnom, zbog kog meštani ne smeju da ulaze u vodu tokom svojih neumornih potraga za zakopanim blagom.

Iako još niko nije našao blago o kome govori legenda, jedno blago Krupajskog vrela je svima nama dostupno, a to je voda koja izvire iz planine i koja daje život čitavoj ovoj oazi.