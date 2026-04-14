Za svakodnevno čišćenje keramičkog tiganja nije potrebno ništa posebno. Dovoljni su topla voda, nekoliko kapi blagog deterdženta za pranje sudova i mekani sunđer ili kuhinjska krpa.

Važno je izbegavati grube žice i abrazivne sunđere jer mogu oštetiti keramički sloj i smanjiti njegova neprijanjajuća svojstva.

Kako ukloniti zagorele ostatke hrane?

Ako se na tiganju pojave zagoreli ostaci hrane, nikako ih ne treba skidati metalnim priborom. Takav postupak može oštetiti površinu i učiniti tiganj manje funkcionalnim.

Mnogo bolje rešenje je da tiganj napunite toplom vodom i dodate malo deterdženta, pa ga ostavite da odstoji oko 15 do 30 minuta. Nakon toga će se ostaci hrane lako ukloniti mekanim sunđerom.

Prirodno čišćenje uz pomoć sode bikarbone

Za tvrdokornije mrlje može da pomogne jednostavno prirodno sredstvo koje mnogi već imaju u kuhinji – soda bikarbona.

Pomešajte dve do tri kašike sode bikarbone sa malo tople vode dok ne dobijete gustu pastu. Nanesite je na zaprljana mesta, ostavite nekoliko minuta, a zatim nežno očistite sunđerom. Ovaj način čišćenja uklanja mrlje, a pritom ne oštećuje keramički premaz.

Jednostavna pravila koja produžavaju vek tiganja