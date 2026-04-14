Keramički tiganji poslednjih godina postali su nezaobilazan deo mnogih kuhinja. Razlog za to je jednostavan – omogućavaju pripremu hrane sa vrlo malo ulja, ravnomerno zagrevaju namirnice i lakši su za održavanje od mnogih drugih vrsta posuđa. Ipak, iako deluju praktično, keramički tiganji zahtevaju pravilno čišćenje kako bi zadržali svoja neprijanjajuća svojstva i trajali što duže.
Mnogi prave istu grešku odmah nakon kuvanja, ne razmišljajući da time mogu trajno da oštete zaštitni sloj tiganja. Stručnjaci upozoravaju da nekoliko jednostavnih pravila može značajno produžiti vek trajanja ovog posuđa i sačuvati njegov kvalitet.
Sačekajte da se tiganj potpuno ohladi
Jedna od najčešćih grešaka jeste pranje tiganja odmah nakon kuvanja, dok je još vruć. Nagla promena temperature može oštetiti keramički premaz i skratiti njegov vek trajanja.
Zato je najbolje da nakon pripreme hrane ostavite tiganj da se potpuno ohladi, pa tek onda pristupite pranju.
Koristite toplu vodu, blagi deterdžent i mekani sunđer
Za svakodnevno čišćenje keramičkog tiganja nije potrebno ništa posebno. Dovoljni su topla voda, nekoliko kapi blagog deterdženta za pranje sudova i mekani sunđer ili kuhinjska krpa.
Važno je izbegavati grube žice i abrazivne sunđere jer mogu oštetiti keramički sloj i smanjiti njegova neprijanjajuća svojstva.
Kako ukloniti zagorele ostatke hrane?
Ako se na tiganju pojave zagoreli ostaci hrane, nikako ih ne treba skidati metalnim priborom. Takav postupak može oštetiti površinu i učiniti tiganj manje funkcionalnim.
Mnogo bolje rešenje je da tiganj napunite toplom vodom i dodate malo deterdženta, pa ga ostavite da odstoji oko 15 do 30 minuta. Nakon toga će se ostaci hrane lako ukloniti mekanim sunđerom.
Prirodno čišćenje uz pomoć sode bikarbone
Za tvrdokornije mrlje može da pomogne jednostavno prirodno sredstvo koje mnogi već imaju u kuhinji – soda bikarbona.
Pomešajte dve do tri kašike sode bikarbone sa malo tople vode dok ne dobijete gustu pastu. Nanesite je na zaprljana mesta, ostavite nekoliko minuta, a zatim nežno očistite sunđerom. Ovaj način čišćenja uklanja mrlje, a pritom ne oštećuje keramički premaz.
Jednostavna pravila koja produžavaju vek tiganja
Pravilno održavanje keramičkog tiganja ne zahteva mnogo vremena niti posebne proizvode. Dovoljno je pridržavati se nekoliko osnovnih pravila: ne prati vruć tiganj, koristiti blaga sredstva i izbegavati grube sunđere.
