Na padinama planine Miroč, nedaleko od Kladova, krije se jedan od najlepših, ali još uvek nedovoljno otkrivenih prirodnih dragulja Srbije - vodopad Blederija u čijoj se blizini može noćiti za samo 2.000 dinara.

Ovaj vodopad visok oko sedam metara obrušava se niz sedrenu stenu u malo jezero tirkizno-zelene boje, zbog čega je među lokalnim stanovništvom poznat i kao "kladovski smaragd".

Upravo ta kombinacija bistre vode, guste šume i netaknute prirode stvara prizor koji više podseća na egzotične destinacije nego na istok Srbije.

Područje oko vodopada proglašeno je zaštićenim prirodnim dobrom i obuhvata stotine hektara očuvane prirode, a poznato je i da upravo tu raste veliki broj lekovitih biljaka.

Do samog vodopada vodi uređena pešačka staza kroz šumu, sa drvenim mostićima i vidikovcima, a posebno je atraktivan u proleće.

Cene smeštaja

Za vikend izlet do Blederije, noćenje u Kladovu može se naći već od 2.000 dinara, dok se komforniji apartmani najčešće kreću i do 8.000 dinara.

Hotelski smeštaj je skuplji i ide od oko 6.000 dinara po noćenju, pa naviše, u zavisnosti od sezone i nivoa opremljenosti.