Ako očekujete veliku i bajkovitu ljubav - nećete je naći.

Jelena je dovedena Dušanu kao garancija mira. Venčanje je održano 1332. godine, a Dušan je tada imao 25 godina što se smatralo za starijeg momka i bilo je čudno što se do tada već nije oženio.

Ni Jelena nije bila "u cvetu mladosti" kako se verovalo u to vreme, jer je bila samo nešto malo mlađa od Dušana. Pošto je bila sestra bugarskog cara Jovana Stefana, poslata je kao poklon Bugarske, kako bi se smirile tenzije između Bugara i Dušana Silnog.

Istoričari kažu da je Jelena bila savršen izbor za Dušana. Zašto? Zato što je bila načitana, što je bila izuzetno inteligentna, što je bila kulturna - dostojna carica.

S druge strane, psihijatar Aleksandar Misojčić u psihobiografiji cara Dušana "Grad", tvrdi da je Jelena znala kako treba da se ponaša sa jakim muškarcima, s obzirom da je bila drugo dete i sestra bugarskog cara Jovana Stefana.

Upravo Jelena je bila ta koja je izgradila odnos pun poštovanja između Dušana Silnog i Jovana Stefana.

Kako je izgledala Jelena i zašto su je zvali perverznom?

Postoji nekoliko sačuvanih portreta u manastirima i crkvama na kojima se vidi da je Jelena bila visoka i mršava žena, sa tamnom dugom kosom. Lice joj je bilo dugačko, usta mala, usne tanke i stisnute. Imala je tanak i dugačak nos. Između nosa i gornje usne stajao je širok razmak, obrve su joj bile tanke i visoko izvijene u luk. Oči su joj bile male, žućkaste, pomalo kose, mongolske. Brada oštra. Vrat joj je bio dugačak i tanak.

Njen izgled i nije bio važan, ali je za Dušana Silnog bio bonus u smislu da je Jelena imala urođenu eleganciju kakvu su imale samo vlaslinke.

Bila je prvo žensko dete, starija od jednoga brata i sestre. Još u mladim danima stekla je dobro obrazovanje. Kao i brat Jovan Aleksandar i Jelena je volela knjige.