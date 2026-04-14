Svi srpski junaci koji su poginuli braneći Srbiju i verujući u svoju državu, trebalo bi da imaju spomenik kakav je podignut Dimitriju Begoviću na Radan planini gde je i poginuo 1918. godine.

Dok se grupa turista šetala planinom , uživajući u sunčanom danu, pažnju im je privukla velika kamena kocka, ispisana ćiriličnim slovima. Jasno vidljiv tekst izaziva jezivu tišinu. Reči koje se čitaju u jednom dahu, šire žmarce strave, ostavljajući šokirana lica.

Na ovom spomeniku sve je ispisano: život i smrt jednog junaka.

Kako su Bugari ubili decu Dimitrija Begovića

Natpis vam prenosimo u celosti:

"Poručnik Dimitrije Begović je jedan od najznačajnijih vođa Topličkog ustanka koji je izbio u okupiranoj Srbiji u februaru 1917. godine. Narod Toplice i Jablanice ga smatra herojem. Tome je doprinelo njegovo junaštvo kao i prinošenje života cele porodice na oltar slobode, ali i način njegove pogibije. Bugarski okupatori su odlučili da ga ucene životima njegove žene i četvoro dece poslavši mu ultimatum da potajno preda svoju četu, koja je brojala 109 komita ili će mu čitava porodica biti ubijena.

U pismu od 23. marta 1917. godine Begović je odgovorio:

"Ubili ste na hiljade članova porodica komita, ubićete i moju, jer se ja nikad neću predati, srpski oficir se ne predaje."

Razjareni Begovićevim čvrstim držanjem, bugarski vojnici su njegovoj trudnoj ženi Milosavi rasporili stomak, iz njega istrgli dete i nabili ga na bajonet, a nju su sa sve četvoro njihove dece: Miodragom (3), Milutinom (6), Milovanom (4) i Koviljkom (2), ubacili u zapaljenu pojatu da bi živi izgoreli. U užasu umiranja, decu su se toliko slepila oko majke da ih posle smrti nisu mogli razdvojiti od nje, pa su ih zajedno sahranili u jednu raku.