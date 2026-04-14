Svi srpski junaci koji su poginuli braneći Srbiju i verujući u svoju državu, trebalo bi da imaju spomenik kakav je podignut Dimitriju Begoviću na Radan planini gde je i poginuo 1918. godine.
Dok se grupa turista šetala planinom, uživajući u sunčanom danu, pažnju im je privukla velika kamena kocka, ispisana ćiriličnim slovima. Jasno vidljiv tekst izaziva jezivu tišinu. Reči koje se čitaju u jednom dahu, šire žmarce strave, ostavljajući šokirana lica.
Na ovom spomeniku sve je ispisano: život i smrt jednog junaka.
Kako su Bugari ubili decu Dimitrija Begovića
Natpis vam prenosimo u celosti:
"Poručnik Dimitrije Begović je jedan od najznačajnijih vođa Topličkog ustanka koji je izbio u okupiranoj Srbiji u februaru 1917. godine. Narod Toplice i Jablanice ga smatra herojem. Tome je doprinelo njegovo junaštvo kao i prinošenje života cele porodice na oltar slobode, ali i način njegove pogibije. Bugarski okupatori su odlučili da ga ucene životima njegove žene i četvoro dece poslavši mu ultimatum da potajno preda svoju četu, koja je brojala 109 komita ili će mu čitava porodica biti ubijena.
U pismu od 23. marta 1917. godine Begović je odgovorio:
"Ubili ste na hiljade članova porodica komita, ubićete i moju, jer se ja nikad neću predati, srpski oficir se ne predaje."
Razjareni Begovićevim čvrstim držanjem, bugarski vojnici su njegovoj trudnoj ženi Milosavi rasporili stomak, iz njega istrgli dete i nabili ga na bajonet, a nju su sa sve četvoro njihove dece: Miodragom (3), Milutinom (6), Milovanom (4) i Koviljkom (2), ubacili u zapaljenu pojatu da bi živi izgoreli. U užasu umiranja, decu su se toliko slepila oko majke da ih posle smrti nisu mogli razdvojiti od nje, pa su ih zajedno sahranili u jednu raku.
Iako su okoupatori ubili oko 20.000 civila, Begovićeva deca su jedina koja su živa spaljena.
Sestra Milica ga osvetila pred svima
Dimitrijeva sestra Milica Begović, koja je i sama bila komita i učestvovala u 21 bici, osvetila ga je ubivši 1921. godine čoveka koji je izdao ne samo njenog brata već i mnogo drugih rodoljuba.
Osveta se zbila u selu Donja Toponica gde je izdajnik na nekoj svadbi kumovao i veselo se banuvši na svadbu Milica ga je pred svim svatovima optužila za izdaju njenog brata Dimitrija Begovića i potom ubila iz pištolja, a zatim mu je jataganom odsekla glavu, stavila je u torbu i jašući na konju odnela je vlastima u Prokuplje.
Za počinjeno ubistvo Milica nije nikada odgovarala.
Kako je poginuo Dimitrije Begović?
I nakon sloma ustanka, mnoge komite su nastavile da se bore. Njihov kraj su ubrzavali zima, bolesti, nemanje municije i izdaja. Žrtva izdaje bio je i Dimitrije Begović.
Jedan od ustanika je za nagradu odao gde se nalazi Begović sa grupom komita. Bugari su ih 13.01.1918. godine opkolili - bilo ih je dvadeset protiv jednog. Naređenje bugarske komande je glasilo: "Uhvatiti komitskog vođu živog" da bi ga pred narodom pogubili i time označili kraj ustanka.
Iako ranjen, Begović se borio danima i ubio je veliki broj neprijatelja. Kada je ostao bez municije, pošto su mu Bugari neprestano dovikivali da se preda, on je u jednom trenutku odgovorio da se predaje, ali da se želi predati isključivo oficirima. Tom prilikom je opasao, krišom, ispod bluze eksploziv i u praskozorje izašao iz zaklona, podignutih ruku u kojima je držao dve odšrafljene bombe, sakrivši ih u rukavima šinjela.
Kada su mu bugarski oficiri i vojnici prišli dovoljno blizu, Begović je aktivirao eksploziv ubivši sebe i nekoliko okupatora.
Razbesneli bugarski vojnici su mu glavu nabili na kolac i nosili je danima kroz srpska sela.
Sahranio ga je narod na mestu pogibije.
Spomenik za srpskog junaka
Od naših stari stalno možemo da čujemo uzrečicu kako mi, Srbi imamo loše sećanje. Skloni smo da brzo zaboravljamo i da se sa jučerašnjim neprijateljem već sutradan bratimimo.
Zbog toga je ovakav spomenik, kakav je podignut Dimitriju Begoviću, neophodan, preko potreban svakom srpskom junaku. Na njemu da uvek stoji, jasno, glasno, čitko i na ćirilici kako i na koji način je taj i taj vojnik svoju dušu i telo ostavio za Srbiju.
Spomenik je donirala Mitropolija Crnogorsko - Primorska, Cetinje 2021. godine.
Posebno gorak ukus ostavlja činjenica da je Dimitrije, u momentu smrti bio mlad čovek od samo 38 godina. Umesto da živi zajedno sa svojom ženom i petoro dece, on je tragično nastradao, a iza njega je ostao ovaj spomenik na Radan planini.
