Dobro održavan i privlačan kućni ambijent nije samo estetski dodatak, već i mesto udobnosti i opuštanja.
Drveće često igra ključnu ulogu u tome, ali je potreban oprez pri njihovom odabiru i sadnji. Neke vrste u blizini kuće mogu izazvati više štete nego što mislite.
Oni koji žive u kući s dvorištem često žele da ukrase okolinu i malo je ulepšaju uz pomoć biljaka. Tako se mnogi odlučuju da posade drvo u blizini kuće kako bi obezbedili malo hlada tokom letnjih meseci ili biraju voćke koje će im dati ukusne plodove.
Bez obzira na namenu za koju sadite drveće, preporučuje se da se prethodno konsultujete sa stručnjacima, posebno da proverite da li imate odgovarajuću lokaciju za određenu vrstu.
Neke vrste nisu pogodne
Važno je i da se dobro edukujete o drvetu koje želite da posadite, jer neke vrste nisu pogodne za blizinu kuće jer je mogu oštetiti.
Na primer, jeste li znali da smokve ne pripadaju blizu kuće? Smokva ima vrlo invazivan korenov sistem koji raste i širi se izuzetno brzo. Njeno korenje stalno traži vlagu, lako prodire u pukotine, pa čak i nagriza temelje kuće, posebno tamo gde je tlo vlažnije.
Takođe izaziva probleme okolnoj infrastrukturi, posebno podzemnim instalacijama. Korenje se obavija oko vodovodnih, kanalizacionih i drugih cevi, a čak ih čak može i probušiti. Ako biste pitali ljude koji su se već opekli od smokve, verovatno bi vam savetovali da je posadite što dalje od kuće.
Stručnjaci preporučuju da bude udaljena najmanje pet metara od kuće.
Komentari (0)