Mnogo je načina da iskoristite mleveno meso: musaka, bolonjez, pljeskavice, sve su to jela koja su veoma ukusna, ali nam se posle nekog vremena čini da uvek vrtimo iste recepte i isti "repertoar".
Zato kad hoćemo nešto da promenimo, a da pripremimo bogat i ukusan ručak sa mlevenim mesom, okrećemo se klasičnim ćuftama u paradajz sosu.
Njihova priprema nije komplikovana, brzo se pripremaju, a mogu da se jedu uz testeninu, pirinač ili pire krompir što vam opet ostavlja mogućnost izbora i kombinovanja.
Sastojci:
- 500 g mešanog mlevenog mesa
- 1 jaje
- 1 glavica crnog luka
- 3 češnja belog luka
- 2 kašičice vegete
- 1 kašika ulja za smesu + malo ulja za sos
- so po ukusu
- biber po ukusu
- 2 kašičice slatke mlevene paprike
- 2 kašike prezli
- 500 ml pasiranog soka od paradajza
- voda
- 3 kašike brašna
- 1 kašika šećera
Priprema:
Pomešajte meso, jaje, crni i beli luk, začine i ulje, prezle i napravite kompaktnu smesu.
Činiju prekrijte providnom folijom i ostavite da odstoji u frižideru najmanje pola sata.
Nakon toga, izvadite činiju iz frižidera i oblikujte loptice željene veličine.
U jednom većem tiganju propržite sve ćufte da dobiju blagu rumenu boju, pa onda izvadite ćufte na tanjir, a u tiganju propržite na malo ulja brašno i dodajte više od polovine paradajz sosa.
Polako mešajte i dodajte vodu do željene gustine sosa, pa dodati začine.
Kada sos proključa, stavljati jednu po jednu ćuftu i smanjiti temperaturu. Kada se to ukrčka, dodati preostali deo paradajz soka.
