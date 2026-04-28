Mnogo je načina da iskoristite mleveno meso: musaka, bolonjez, pljeskavice, sve su to jela koja su veoma ukusna, ali nam se posle nekog vremena čini da uvek vrtimo iste recepte i isti "repertoar".

Zato kad hoćemo nešto da promenimo, a da pripremimo bogat i ukusan ručak sa mlevenim mesom, okrećemo se klasičnim ćuftama u paradajz sosu.

Njihova priprema nije komplikovana, brzo se pripremaju, a mogu da se jedu uz testeninu, pirinač ili pire krompir što vam opet ostavlja mogućnost izbora i kombinovanja.

Sastojci:

500 g mešanog mlevenog mesa

1 jaje

1 glavica crnog luka

3 češnja belog luka

2 kašičice vegete

1 kašika ulja za smesu + malo ulja za sos

so po ukusu

biber po ukusu

2 kašičice slatke mlevene paprike

2 kašike prezli

500 ml pasiranog soka od paradajza

voda

3 kašike brašna

1 kašika šećera

Priprema:

Pomešajte meso, jaje, crni i beli luk, začine i ulje, prezle i napravite kompaktnu smesu.

Činiju prekrijte providnom folijom i ostavite da odstoji u frižideru najmanje pola sata.

Nakon toga, izvadite činiju iz frižidera i oblikujte loptice željene veličine.

U jednom većem tiganju propržite sve ćufte da dobiju blagu rumenu boju, pa onda izvadite ćufte na tanjir, a u tiganju propržite na malo ulja brašno i dodajte više od polovine paradajz sosa.

Polako mešajte i dodajte vodu do željene gustine sosa, pa dodati začine.

Kada sos proključa, stavljati jednu po jednu ćuftu i smanjiti temperaturu. Kada se to ukrčka, dodati preostali deo paradajz soka.

Ćufte kuvati otprilike 40 minuta.