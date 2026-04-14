Pica majstori ističu da je tajna savršenstva upravo u jednostavnosti, jer se kroz svedenost najbolje oseća pravi kvalitet.

- Ima tri stavke koje utiču da se napravi dobra pica. Prva je dobra namirnica, dobra peć i dobar pica majstor. Taj spoj kada se uklopi, mora da da jednu dobru, kvalitetnu picu. Napolitanska pica je jednostavna. To je suština napolitanske pice, rekao je za RINU Goran Avramović, pica majstor i svetski šampion 2022. godine.

Kao neko ko voli svoj grad, Čačanin Bogdan Simonović poželeo je da svojim sugrađanima donese upravo taj autentičan doživljaj.



- Otišao sam u Napoli i nisam verovao kakav je to duh. Odmah po dolasku bilo mi je jasno kolika je to strast, za fudbal, za picu, za život. Želeo sam da ono što je u Napoliju pica, to bude i ovde u Čačku, da prvi zalogaj bude identičan kao tamo, rekao je Bogdan Simonović, pica majstor i vlasnik picerije u Čačku.

Kada se spoje italijanska tradicija i čačanska posvećenost, rezultat je vrhunski kvalitet. Italijanski majstori koji su svoje znanje preneli na domaći tim - ne kriju zadovoljstvo.



- Ja dolazim iz Napolija, moj otac i ja predstavljamo drugu generaciju u našoj piceriji. Veoma sam srećan i ponosan na našeg prijatelja koji je bio naš učenik u Italiji. Veoma smo ponosni što je savladao zanat i otvorio ovu fantastičnu piceriju”, rekao je Ecio Capuozzo, pica majstor i svetski šampion 2018. godine.

Sličnog mišljenja je i predsednik italijanske asocijacije pica majstora, koji ističe da je tradicija sada preneta i u Srbiju.



- Reč pica ostala je ista, pica u Napoliju, pica u celom svetu. Napuljska pica je krenula iz Napolija i osvojila svet. Danas ovde u Srbiji, uz poznatu domaću rakiju, svedočimo spoju kultura i ukusa. Danas smo ovde da potvrdimo da picerija u Čačku pravi vrhunsku napuljsku picu, vernu tradiciji i autentičnom kvalitetu, kazao je Gianluca Pirro, predsednik Italijanske asocijacije pica majstora.

Čačak je i ovog puta pokazao da kada je hrana u pitanju ne pristaje na kompromis, jer kada se spoje tradicija, znanje i strast, nastaje ukus koji nadilazi granice i spaja svetove.