Posna carska pita na vodi je ultimativno rešenje kada nemate vremena, a tražite sočan, ukusan obrok tokom strogog posta.

Kombinacija kiselih krastavčića i crvene paprike daje onaj prepoznatljiv šmek i teksturu koju obično vezujemo za jake mrsne varijante sa šunkom, jajima i masnim sirom.

Sprema se očas posla, ne zahteva posebno kulinarsko umeće i idealna je za iznenadne goste koji poste.

Šta je zapravo posna carska pita na vodi

To je slano pečeno testo bez kapi ulja, jaja i mlečnih proizvoda. Osnovu čine pšenično ili kukuruzno brašno, mineralna voda i sitno seckano povrće koje daje vlagu i teksturu, čineći obrok izuzetno hranljivim i zasitnim.

Evo šta vam je tačno potrebno od sastojaka da biste dobili pun pleh savršenog obroka:

200 grama glatkog pšeničnog brašna

100 grama sitnog kukuruznog brašna

1 cela kesica praška za pecivo

300 mililitara gazirane mineralne vode na sobnoj temperaturi

1 veća crvena kisela paprika iz turšije

3 do 4 hrskava kisela krastavčića

1 veća šargarepa (kratko obarena da malo omekša)

Kašičica soli i prstohvat origana za bolju aromu

Kako se sprema ova slana pita na vodi

Sama priprema ovog fantastičnog jela traje bukvalno deset minuta. U jednoj dubljoj plastičnoj ili staklenoj posudi prvo pomešajte obe vrste brašna, sitnu morsku so i prašak za pecivo. Zatim lagano dolivajte gaziranu vodu uz neprestano mešanje žicom, kako se na dnu ne bi stvorile suve grudvice.

Kada dobijete potpuno glatku, gustu smesu, ubacite sitno seckanu crvenu papriku, naseckane krastavčiće i obarenu šargarepu. Sve dobro sjedinite varjačom.

Sledeći korak zahteva čist pleh koji obavezno obložite kvalitetnim papirom za pečenje, jer ovde nema podmazivanja tepsije. Izlijte smesu, ravnomerno je rasporedite silikonskom špatulom tako da debljina testa svuda bude ista.

Pecite u rerni koju ste prethodno dobro zagrejali na 200 stepeni oko 25 do 30 minuta. Pouzdano ćete znati da je gotovo kada korica dobije zlatno-žutu boju i počne sasvim blago da se odvaja od ivica papira za pečenje.

Pametan trik za maksimalnu mekoću nakon pečenja

Mnogi početnici prave klasičnu grešku jer prepeku jelo, zbog čega ono sutradan postane suvo i tvrdo kao kamen. Pravi trik leži u tome da pečeno carsko pecivo bez ulja odmah po vađenju iz vrele rerne blago poprskate običnom hladnom vodom.

Nakon toga obavezno ga prekrijte čistom, debljom pamučnom krpom i ostavite da se prohladi. Na taj način para ostaje unutra, testo zadržava dragocenu vlagu i ostaje savršeno meko satima nakon što je izvađeno iz šporeta.

Ova fenomenalna brza pita za post trpi i razne modifikacije, zavisno od onoga što imate u frižideru. Ako trenutno nemate kiselu papriku, probajte sa crnim maslinama, prazilukom ili čak sitno rendanom tikvicom. Samo obratite pažnju na višak vode.

Posna španska pita kao sjajna alternativa

Kada prođe strogi post na vodi, isti ovaj brzi recept veoma lako postaje izdašna posna španska pita pukim dodavanjem malo kvalitetnog biljnog sira i par kašika domaćeg ajvara. Osnova recepta apsolutno ostaje ista, a tekstura i dalje impresionira svakog gosta zahvaljujući mešavini kukuruznog brašna koje uvek daje prepoznatljivu blagu hrskavost spolja.

Kako da testo na vodi uvek uspe

Glavni izazov kod svih jela bez masnoće jeste očuvanje svežine i nedostatak klasične elastičnosti. Iz tog razloga, mešajte testo na vodi tek neposredno pred samo stavljanje u rernu.

Prašak za pecivo i mineralna voda moraju da reaguju direktno u toplom šporetu, a ne da dugo stoje na sobnoj temperaturi gubeći snagu dizanja.