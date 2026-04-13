Odlično se slaže uz pečenu ribu, ali jednako dobro prati i roštilj, piletinu ili druga jela od mesa. Može da posluži kao prilog za ručak, ali i kao lagan obrok kada želite nešto jednostavno, a ukusno.
Sastojci:
- 1 kg mladog krompira
- 400 g grčkog jogurta
- 2 čena belog luka
- 60 ml maslinovog ulja
- 3 kašike sirćeta
- 2 kašičice suvog origana
- so i sveže mleveni biber po ukusu
- 3 mlada luka
- 1 zelena paprika
- 1/3 glavice crnog luka
- 3 kašike sveže mirođije
Priprema:
1. korak: Kuvanje krompira
Krompir dobro operite, prepolovite i kuvajte u posoljenoj vodi oko 25–30 minuta, dok ne omekša, ali da zadrži oblik. Ocedite ga i ostavite da se kratko prohladi.
2. korak: Priprema preliva
U većoj činiji pomešajte grčki jogurt, sitno narendan beli luk, maslinovo ulje, sirće, origano, so i biber, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete kremast preliv.
3. korak: Dodavanje povrća
Dodajte isečen mladi luk, sitno seckanu papriku, crni luk i mirođiju, pa promešajte.
4. korak: Mešanje
U činiju ubacite mlak krompir i pažljivo promešajte kako bi se ravnomerno obložio prelivom, vodeći računa da se ne raspadne.
5. korak: Serviranje
Ostavite salatu da odstoji 10 minuta pre serviranja kako bi se ukusi lepo povezali.
