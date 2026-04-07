- Pre nekih nedelju dana otprilike smo započeli radove i želeo sam da sa izvođačem i odgovornim ljudima ovde na samom gradilištu vidim kako protiču ti prvi dani. Naš plan je da se čitav ovaj projekat realizuje negde najkasnije do leta 2027. godine. Konkretno, ugovorom koji smo potpisali predviđeno je da bude tokom avgusta 2027. završetak tih radova i potrudićemo se. Imamo obećanje da to možda može neki mesec da bude i ranije. Država je izdvojila milijardu i 340 miliona dinara da bi se ovaj kapitalni objekat izgradio, rekao je Glišić za RINU.

Dodaje da će izgradnja ovog objekta dosta pomoći i olakšati kako rad za 1300 zaposlenih u Opštoj bolnici Studenica, tako i za oko 350.000 ljudi koji gravitiraju ovoj bolnici.

- Sam objekat će biti potpuno nov. Ima tri etažna nivoa – jedan takozvani minus jedan, nulti nivo i jedan sprat, koji će biti povezani sa postojećim objektom Opšte bolnice, čime će dosta da olakša i samo funkcionisanje.

Tu će se nalaziti i magnetna rezonanca i radiologija i taj prijemni deo.

U razgovoru sa ljudima iz Opšte bolnice saznao sam da je njima zaista bilo neophodno da jedan takav objekat postoji u okviru same bolnice, jer će to dosta podići kvalitet pružanja zdravstvenih usluga za, ponavljam, negde oko 350.000 ljudi koji ovde gravitiraju, istakao je Glišić.

Istakao je da će u narednom periodu svakako ponovo doći kako bi s eproverilo kako radovi napreduju.

- Stalo nam je da se radovi što pre završe, kako bismo dalje u razgovorima sa rukovodstvom grada i bolnice dogovarali da krenemo i samu Opštu bolnicu Studenica da deo po deo rekonstruišemo, pogotovo one delove koji su najurgentniji, poručio je Glišić.