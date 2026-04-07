Izgradnja nove zgrade Naučno tehnološkog parka deo je šire državne politike razvoja inovacione infrastrukture u Srbiji, ali i važan iskorak u nastojanju da se Čačak pozicionira kao regionalni centar inovacionog i tehnološkog preduzetništva.

- Ono što sada zasigurno znamo je da će nova zgrada NTP Čačak imati oko 11.500 kvadratnih metara korisnog prostora. Od toga 3.500 m2 predviđeno za kancelarije, oko 1.500 m2 za takozvani otvoreni coworking prostor, dok je oko 1.600 m2 namenjeno radionicama i prostoru za razvoj prototipa. Nakon završetka građevinskih radova koji očekujemo kroz nekoliko meseci sledi period testiranja svih instalacija i sistema u objektu, tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole. Paralelno sa tim biće sprovedena nabavka opreme, nameštaja i unutrašnjeg uređenja prostora, nakon čega će zgrada biti u potpunosti spremna za rad i prijem kompanija, rekao je za RINU direktor Naučno-tehnološkog parka u Čačku Darko Vasilić.

U javnosti se često postavlja pitanje šta ovakve investicije zapravo donose Čačku, pa je pitanje može li NTP postati na neki način dugoročno pokretač lokalnog ekonomskog razvoja? Naučno-tehnološki park je u suštini “mehanizam” koji omogućava startapima i inovativnim kompanijama da razvijaju proizvode i usluge, povezuje ih sa investitorima, pruža stručnu podršku i savremene infrastrukturne resurse, a sve sa ciljem da podstakne lokalni razvoj i dugoročnu konkurentnost na globalnom tržištu.

- Savremene tehnologije izjednačile su uslove poslovanja, pa kompanije više ne moraju biti u velikim centrima da bi delovale globalno pa u tom kontekstu, NTP Čačak je baš tu da obezbedi infrastrukturu, znanje i mrežu partnera, omogućavajući kompanijama da baš ovde razvijaju proizvode i usluge namenjene globalnom tržištu. Rekao bih da je ključ u spoju infrastrukture, programa podrške i saradnje sa obrazovnim i naučno istraživačkim institucijama, ali i privredom, jer upravo ta sinergija stvara okruženje u kome ideje mogu brže da se transformišu u održive proizvode i biznise. Kada se ti elementi povežu na pravi način, park ne donosi korist samo kompanijama koje posluju u okviru njega, već otvara nove razvojne prilike koje osnažuju lokalnu ekonomiju, ističe Vasilić.

Takođe. veliki značaj Naučno-tehnološki parkovi mogu imati u zadržavanju mladih u unutrašnjosti Srbije.

- Naravno, ništa ne može garantovati da će mladi ostati u manjim gradovima, ali institucije poput naučno-tehnoloških parkova mogu zaista da razbude znatiželju, približe mladima značaj startap kulture i kulture inovacija i podstaknu njihove talente. Razvoj kulture inovacija i stvaranja nečeg novog, ili unapređenja postojećeg, u manjim sredinama smanjuje pritisak migracija ka velikim centrima, i stvara uslove da đaci, studenti i stručnjaci svih generacija mogu da razvijaju svoje ideje bez potrebe da napuštaju svoju sredinu. Kada mladi vide da postoji realna perspektiva rada i razvoja kao i da to može uticati na kvalitet njihovog života, verovatnoća njihovog odlaska se značajno smanjuje. Stoga bih iskoristio priliku da pozovem sve učenike i studente koji imaju inovativene ideje ili potrebu da koriste resurse u bilo kojoj oblasti, da dođu u NTP Čačak, gde sam siguran da svoj potencijal mogu pretvoriti u konkretne rezultate, ističe Vasilić.

Kako se završetak radova bliži kraju, sve je više kompanija koje žele da postanu članice. Vasilić otkriva kako svi oni koji žele da postanu deo NTP Čačak mogu da se prijave.

- Od početka meseca raspisani su javni pozivi za prijem novih članica NTP-a, kako za startap kompanije, tako i za tehnološko-razvojne kompanije. Postupak prijave je veoma jednostavan. Sve zainteresovane kompanije mogu na sajtu Naučno tehnološkog parka Čačak da pronađu uslove javnog poziva, a aplikacija se podnosi popunjavanjem onlajn prijavne forme, nakon čega prijave razmatra nezavisna komisija za prijem novih članica, koja vrši ocenu u skladu sa kriterijumima javnog poziva i donosi predlog odluke o prijemu. Cilj nam je da proces bude što transparentniji i jednostavniji, kako bi što veći broj stratapa i inovativnih kompanija dobio priliku da postane deo inovacione zajednice NTP Čačak, istakao je Vasilić.

Pored infrastrukturnog proširenja, glavni fokus Naučno-tehnološkog parka u Čačku biće na jačanju programskih aktivnosti. Posebna pažnja biće usmerena na podršku startap timovima u najranijim fazama razvoja kroz mentorske programe, edukacije i strukturisane programe razvoja poslovnih ideja, sa ciljem da se inicijalne ideje što brže validiraju i pretoče u održive proizvode i usluge.

- Kroz kombinaciju napredne opreme, savremene infrastrukture i kvalitetnih programa podrške očekujemo značajan uticaj na inovacioni ekosistem u ovom delu Srbije. Svakako, jedno od očekivanja je i da se u novom prostoru okuplja veći broj studenata, učenika i mladih ljudi zainteresovanih za tehnologiju, inovacije i preduzetništvo, kao i da će nam novi kapaciteti omogućiti realizaciju većeg broja domaćih i međunarodnih projekata. Na nama je da sve ovo što smo zamisli i sprovedemo u delo, a vreme koje nam predstoji će pokazati da li smo u tome uspeli, poručuje Vasilić.

Na kraju, Naučno tehnološki park Čačak predstavlja mnogo više od infrastrukturnog projekta, on simbolizuje transformaciju grada iz industrijske prošlosti u ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama. Nova zgrada ne donosi samo savremene uslove za rad, već stvara okruženje u kome se ideje razvijaju, ljudi povezuju, a kompanije rastu i izlaze na globalno tržište pri tom ostajući u lokalnoj sredini. Upravo u tome je njegov ključni značaj, da zadrži talenat, privuče nove prilike i pozicionira Čačak i zapadnu Srbiju kao relevantan inovacioni centar, a to je i razlog zbog kog je park i osnovan. Ako se zamišljeni potencijal u narednim godinama pretvori u konkretne rezultate, NTP Čačak može postati jedan od ključnih pokretača razvoja grada