Ulaznice će koštati 400 dinara za odrasle, 250 dinara za decu od sedam do 14 godina, dok je za decu mlađu od sedam godina ulaz besplatan.

- Osim bigrenih kada, pećinskog vodopada i impozantnog ulaza, posetioci mogu uživati u raznovrsnim prirodnim lepotama koje pećina nudi. Tu su i prelepi stalaktiti i stalagmiti, formacije koje fasciniraju svakog posetioca. Unutrašnji prostor pećine je bogat i raznolik, a osvetljenje koje je postavljeno duž staza stvara neverovatnu atmosferu - kazali su za RINU u TO Zlatibor.

Pored same pećine, turisti mogu istraživati i okolinu, koja je pogodna za planinarenje i šetnje prirodom, kao i uživanje u tradicionalnoj zlatiborskoj kuhinji u obližnjim restoranima.

Stopića pećina se nalazi na 19 km od centra Zlatibora, i njena jedinstvena lepota i bogatstvo podzemnog sveta čine je nezaobilaznom destinacijom za sve ljubitelje prirode i turizma.