Nadomak Kuršumlije, na obroncima Kopaonika, smeštena je Lukovska banja. Sa čak 37 termalnih izvora, predstavlja jednu od najlekovitijih u Srbiji i regionu.

Savremeno banjsko i wellness odmaralište, Lukovska banja, smešteno u netaknutoj prirodi Srbije, nalazi se na nadmorskoj visini od oko 700 metara i važi za jednu od najviših banja u Srbiji.

Okružena je šumama i čistim planinskim vazduhom zbog čega predstavlja idealno mesto za odmor, oporavak i beg od svakodnevnog stresa.

Lukovska banja ima čak 37 termalnih izvora

Ono po čemu je Lukovska banja posebno poznata jeste bogatstvo termomineralnih izvora – ima ih čak 37, sa temperaturom vode koja dostiže i do 65 stepeni Celzijusa.

Zbog toga se Lukovska banja ubraja među najtoplija i najbogatija prirodna lečilišta u regionu. Njena lekovita, termomineralna voda svrstava se u kategoriju natrijum, kalcijum, magnezijum hidrokarbonatnih i slabo sulfidnih hipertermi.

Šta se leči u Lukovskoj banji?

U Lukovskoj banji se leče reumatska oboljenja, osteoporoza, sportske povrede i stanja nakon hirurških zahvata.

Dostupni su sledeći tretmani:

Hidroterapija (opšte i četvoroćelijske kupke, biserne kupke, podvodna masaža, hidrokineziterapija);

Korišćenje klimatorijuma Lukovske Banje (Kupatilo Šljivak, Kupatilo Kralja Milutina i virovi sa prirodnim izvorima termalne vode);

Peloidoterapija (lekovito blato);

Elektroterapija;

Ultrazvučna terapija;

Magnetoterapija;

Fototerapija;

Tecar terapija;

Kineziterapija;

Ručna masaža;

Ekstenziona (dekompresiona) terapija;

Kvantna terapija

Klimatorijum Lukovske banje

Klimatorijum Lukovske Banje predstavlja centralni prostor za primenu klimatoloških procedura i prirodnih inhalacija, zasnovanih na lekovitim svojstvima termalne vode.

Na ovom prostoru se nalaze brojni izvori termalne vode različitog mineralnog sastava i temperature, što omogućava individualizovan pristup svakoj terapijskoj proceduri. Ovi prirodni tretmani podstiču oporavak, poboljšavaju funkciju respiratornog i lokomotornog sistema, kao i celokupno zdravstveno stanje.

Cene u Lukovskoj banji

Cene noćenja u oovj banji se kreću u proseku 2.000 dinara.

Pa tako u ponudi je apartman sa jednom spavaćom sobom po ceni od 2.993 dinara.

Ukoliko želite dvokrevetnu sobu sa bračnim krebetom košta će vas noćenje 3.803 dinara.

Kupatilo kralja Milutina

Kupatilo kralja Milutina predstavlja specijalizovani prostor za balneo-terapijske kupke u termomineralnoj vodi natrijum-kalcijum-magnezijum hidrokarbonatnog tipa, obogaćenoj sumporom i ugljen-dioksidom.

Temperatura vode u kupatilima kreće se između 42i 44 stepeni Celzijusa, što omogućava duboko opuštanje mišića, poboljšava cirkulaciju i ubrzava regeneraciju tkiva. Ove kupke imaju široku primenu u terapiji reumatskih oboljenja, stanja nakon povreda, kao i u rehabilitaciji mišićno-koštanog sistema.

Prirodni inhalatorijum

Prirodni inhalatorijum Lukovske Banje smešten je uz samu obalu reke i obuhvata sistem okamenjenih cevi kroz koje izlazi termomineralna voda bogata vodonik-sulfidom (H2S). Vazduh oko fontane visoko je zasićen H2S gasom, čija inhalacija ima dokazano lekovito dejstvo.

U okviru kompleksa Lukovske nalaze se hoteli "Bela Jela", "Jelak" i "Kopaonik", koji gostima nude udoban smeštaj, savremene wellness sadržaje i stručnu medicinsku i terapeutsku negu.

Bez obzira da li dolazite radi lečenja, oporavka, prevencije ili jednostavno odmora u prirodi, boravak u Lukovskoj banji pruža mirno i prijatno okruženje za potpuni oporavak tela i duha.