Mladi luk obiluje vitaminima i mineralima koji doprinose jačanju organizma. Posebno se izdvajaju vitamini A i C, poznati po svojoj ulozi u jačanju imuniteta i borbi protiv infekcija. Vitamin A dodatno doprinosi očuvanju zdravlja očiju, ubrzava zarastanje rana i može imati pozitivan efekat kod određenih problema sa varenjem.

2. Čuvar kostiju i zuba

Ova zelena biljka sadrži značajne količine kalcijuma i vitamina K, koji su ključni za očuvanje čvrstine kostiju i zdravlja zuba. Vitamin K, osim toga, ima važnu ulogu u procesu zgrušavanja krvi, čime doprinosi pravilnom funkcionisanju organizma.

3. Saveznik zdravog srca

Mladi luk može imati pozitivan uticaj na zdravlje srca i krvnih sudova. Bogat je kalijumom, kao i biljnim pigmentom kvercetinom, koji može pomoći u regulaciji krvnog pritiska. Pored toga, sadrži jedinjenja koja podstiču bolju cirkulaciju i mogu smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

4. Podrška varenju

Zeleni delovi mladog luka predstavljaju dobar izvor dijetetskih vlakana, koja su ključna za pravilan rad digestivnog sistema. Redovna konzumacija može doprineti boljem varenju i zdravlju creva.

5. Saveznik vitke linije

Sa svega oko 30 kalorija na 100 grama, mladi luk je idealna namirnica za sve koji žele da smršaju ili održe zdravu telesnu težinu. Lagan je, hranljiv i lako se uklapa u različite režime ishrane.

Neizostavan deo praznične trpeze