Mladi luk, pripadnik porodice Allium, uzgaja se više od 5.000 godina širom sveta — od Evrope i Azije, do Severne i Južne Amerike. Smatra se jednom od najstarijih poljoprivrednih kultura, a njegova popularnost opstaje zahvaljujući brojnim blagotvornim efektima koje ima na ljudski organizam.
1. Imuno bomba
Mladi luk obiluje vitaminima i mineralima koji doprinose jačanju organizma. Posebno se izdvajaju vitamini A i C, poznati po svojoj ulozi u jačanju imuniteta i borbi protiv infekcija. Vitamin A dodatno doprinosi očuvanju zdravlja očiju, ubrzava zarastanje rana i može imati pozitivan efekat kod određenih problema sa varenjem.
2. Čuvar kostiju i zuba
Ova zelena biljka sadrži značajne količine kalcijuma i vitamina K, koji su ključni za očuvanje čvrstine kostiju i zdravlja zuba. Vitamin K, osim toga, ima važnu ulogu u procesu zgrušavanja krvi, čime doprinosi pravilnom funkcionisanju organizma.
3. Saveznik zdravog srca
Mladi luk može imati pozitivan uticaj na zdravlje srca i krvnih sudova. Bogat je kalijumom, kao i biljnim pigmentom kvercetinom, koji može pomoći u regulaciji krvnog pritiska. Pored toga, sadrži jedinjenja koja podstiču bolju cirkulaciju i mogu smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.
4. Podrška varenju
Zeleni delovi mladog luka predstavljaju dobar izvor dijetetskih vlakana, koja su ključna za pravilan rad digestivnog sistema. Redovna konzumacija može doprineti boljem varenju i zdravlju creva.
5. Saveznik vitke linije
Sa svega oko 30 kalorija na 100 grama, mladi luk je idealna namirnica za sve koji žele da smršaju ili održe zdravu telesnu težinu. Lagan je, hranljiv i lako se uklapa u različite režime ishrane.
Neizostavan deo praznične trpeze
Mladi luk zauzima posebno mesto na uskršnjoj trpezi. Njegov blago pikantan ukus savršeno se uklapa uz šunku, kuvana jaja i druge tradicionalne specijalitete. Ipak, njegova upotreba ne mora biti rezervisana samo za praznike — odličan je dodatak mnogim jelima tokom cele godine.
