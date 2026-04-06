- Ja se osećam prelepo. Ovo je još jedan san koji ostvarujemo, u koji nije verovalo mnogo ljudi, ali ono što je najvažnije verovali su Kablarci, verovali su ljudi odavde. Oni su nam dali najveću podršku i kada su bili protesti i blokade protiv ovog vidikovca i protiv puteva, oni su u stvari stali u odbranu ovog projekta. Dakle, nije bilo potrebe da država ili bilo koje ministarstvo unutrašnjih poslova stane u odbranu ovog projekta, stali su Kablarci. I to je za mene jedan od najlepših projekata koji smo radili, kazala je za RINU Brnabić.

Ona naglašava da su završena sva testiranja i da je dokazano da je mesto pre svega makismalno bezbedno, a očekuje se i da upotrebna dozvola stigne za mesec dana.

- Sada je predata sva dokumentacija za završetak izgradnje. Nakon što se dobije potvrda da je zvanično završena izgradnja, što očekujemo u narednih desetak dana, predaje se dokumentacija za upotrebnu dozvolu. Kao što sam rekla, očekujemo je za mesec dana. Trebamo da završimo sve pristupne puteve. I ovako može da se dođe, nije to problem, ali to smo obećali Kablarcima i moramo da završimo. Koliko sutra će ministarka građevine poslati svoju ekipu da uradi još jednom snimanje trase, da nam da predmer i predračun, da vidimo koji je budžet i vremenski okvir. I onda je to završetak. Ja očekujem da zaista uskoro otvorimo ovaj vidikovac, rekla je Brnabić.

Istakla je još jednom da je jako zahvlna Kablarcima koji su bili ključni faktor da ovaj projekat opstane, onda kada su ga svi osporavali.

- Želim još jednom da se zahvalim Kablarcima. Toliko je bilo laži oko ovog projekta, toliko je bilo otpora, blokadera. Ovo je bio jedan od projekata za koje je bilo najviše laži i najviše otpora. Kablarci su stali iza ovog projekta i danas mi je drago što sam ih ponovo videla i što smo zajedno izgurali. Verujem da je ovo jedna nova budućnost. Ovo jeste deo projekta Expo 2027, zato što Expo nije samo za Beograd, već čitava Srbija, rekla je Brnabić.

Stakleni vidikovac na Kablaru, nakon otvaranja biće i zvanično uvršten u turističku ponudu Srbije.

- Ono što je meni sada važno jeste da pomognemo Kablarcima da sertifikuju svoja domaćinstva kod Ministarstva turizma kako bi mogli da ponude smeštaj. Ovo je samo začetnik jedne potpuno nove lokalne ekonomije. Mi smo krenuli i u čišćenje jezera. Ovo je i borba za životnu sredinu. Ne možete naučiti decu da vole prirodu ako im ne pokažete ove lepote. Ako ih ne dovedete – neće znati da cene i čuvaju. Sećate se da je jedna od prvih laži bila da će stakleni vidikovac ubijati ptice i slepe miševe. Da li vidite ijednu mrtvu pticu ili slepog miša? Ne. A da li smo čuli izvinjenje? Nismo. Zato i ne pridajem mnogo značaja blokaderima koji nikakav program nemaju, poručila je Brnabić.