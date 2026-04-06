- U prethodnom periodu sprovedena je detaljna kontrola korišćenja poslovnih prostora u Trgovačkoj ulici na Zlatiboru, sa ciljem uvođenja reda i obezbeđivanja pravičnog i zakonitog raspolaganja opštinskom imovinom. Kontrolom je utvrđeno da je deo zakupaca prekršio ugovorne obaveze, tako što je poslovne prostore izdavao drugim licima, odnosno reizdavao prostor, iako je to izričito zabranjeno zaključenim ugovorima, saopšteno je iz opštine Čajetina.

Dodaju da posebno zabrinjava činjenica da su se u pojedinim slučajevima pojavila i treća lica koja nemaju nikakav pravni odnos sa opštinom, ali se predstavljaju kao oštećeni.

- Naglašavamo da je osnovni princip kojim se opština rukovodi – da zakupac mora biti i neposredni korisnik lokala, odnosno da delatnost obavlja lično i u skladu sa ugovorom. Svaka promena delatnosti mora biti prijavljena i odobrena od strane nadležnih organa. Takođe, ovim putem jasno ističemo da o dodeli poslovnih prostora ne odlučuje predsednik opštine. Odluke donosi Opštinsko veće, dok stručne službe i komisije sprovode postupak, pripremaju dokumentaciju i vrše kontrolu zakonitosti. U proces su uključeni i nadležni inspekcijski organi koji redovno vrše terenske provere, navodi se u saopštenju.

Svi zakupci kod kojih su utvrđene nepravilnosti biće sankcionisani u skladu sa zakonom i ugovorima, uključujući raskid ugovora i nemogućnost njihovog produženja. U narednom periodu kontrole će biti učestalije i strožije, a svaki pokušaj zloupotrebe – posebno davanje lokala u podzakup – biće osnov za automatski raskid ugovora.