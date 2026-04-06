Kako je izjavio Dušan Spasojević iz ovog preduzeća, trenutno se izvode radovi na ispitivanju unutrašnjeg profila cevovoda, što je ključni korak za određivanje tehnologije rekonstrukcije.

– Ispitivanje je završeno na deonici od Kapetanovine do Gluvaća. U toku su pripremni radovi na potezu od Gluvaća do Pore, nakon čega će se radovi nastaviti i na deonici do Cerovića brda. Radovi se izvode fazno, a na oko 300 metara cevovoda već su postavljene nove cevi – rekao je Spasojević.

Ukupna dužina cevovoda visoke zone koji se rekonstruiše iznosi oko 4,7 kilometara, a radove izvodi preduzeće „Jedinstvo“ MPP. Po završetku projekta, oko 20.000 stanovnika Užica dobiće stabilno i uredno vodosnabdevanje, dok će „Vodovod“ imati znatno manje troškove održavanja mreže stare više od četiri decenije.

Iz ovog javnog preduzeća naglašavaju da se ulažu maksimalni napori da prekidi u snabdevanju budu što ređi, ali da su povremene obustave neizbežne zbog obima radova.

Rekonstrukciju cevovoda na potezu od Cerovića brda do Kapetanovine finansira Ministarstvo za javna ulaganja, a vrednost investicije iznosi 320 miliona dinara.