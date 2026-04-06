- Ima dosta posla – od vezivanja, đubrenja, prskanja i okopavanja. Već više od 20 dana smo u malinjaku. Radimo polako, ali posla ima mnogo, kaže Vidović za RINU.

Ipak, uprkos uloženom radu, zarada često ne prati trud. Zbog toga se mnogi proizvođači pitaju koliko je proizvodnja isplativa, posebno u godinama koje donose dodatne izazove.

Najveći problem, kako ističe, jeste nedostatak vode. U sušnim periodima malinjak zavisi isključivo od vremenskih prilika, pa bez sistema za navodnjavanje nema ni sigurnog roda. Vidović kaže da pokušava da pronađe rešenje i razmišlja o zalivanju pomoću cisterni.

S druge strane, ocenjuje da je podrška države kroz subvencije značajna i da olakšava proizvodnju, ali ističe da konačan rezultat ipak zavisi od vremenskih uslova.

Kada je reč o otkupnoj ceni, očekivanja su skromna, da ostane na prošlogodišnjem nivou.

- Ako bude kao prošle godine, bićemo zadovoljni, kaže ovaj malinar.

Iako neizvesnost postoji, Vidović poručuje da će se proizvodnjom baviti i dalje, ukoliko uslovi budu povoljniji. U suprotnom, mnogi će, kako kaže, morati da smanje proizvodnju ili potraže alternativu.