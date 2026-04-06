Uskršnja pogača koja sija kao dukat san je svake domaćice koja drži do tradicije i praznične trpeze.

Mnoge žene se suočavaju sa istim problemom – kako postići onaj intenzivni, staklasti sjaj koji viđamo u starim pekarama.

Često se oslanjamo na premazivanje žumancetom, ali ono ponekad ostavlja miris koji ne prija svima ili kora postane pretvrda.

Srećom, postoji jedan stari, zanatski trik koji garantuje da će vaša Uskršnja pogača sijati kao da je od suvog zlata, a ne sadrži ni gram jaja.

Tajna je u skrobu i temperaturi

Profesionalni pekari retko koriste jaja za masovnu proizvodnju jer traže postojanost i specifičnu teksturu kore.

Tajna se krije u običnom kukuruznom skrobu (gustinu) koji u kombinaciji sa vrelom vodom stvara tanak, providan film.

Ovaj film deluje kao prirodni lak koji ne menja ukus testa, ali mu daje neverovatnu vizuelnu dubinu.

Kada se Uskršnja pogača premaže ovom smesom neposredno pre vađenja iz rerne, rezultat je fascinantan.

Kako se priprema čuveni „pekarski sjaj“

Postupak je jednostavan i zahteva sastojke koje već imate u kuhinji.

Pomešajte jednu kašičicu kukuruznog skroba sa 100 ml hladne vode i dobro razmutite da nema grudvica.

Stavite smesu na ringlu i zagrevajte uz stalno mešanje dok ne postane blago providna i gusta kao ređi puding.

Ovim rastvorom, koji pekari zovu „skrobni lepak“, premazuje se vruće testo čim se izvadi iz rerne.

Receptura za najmekše testo

Da bi Uskršnja pogača bila uspešna, osnova mora biti kvalitetno, vazdušasto testo koje je raslo u toploj prostoriji.

Koristite 500g mekog brašna tip 400, 250ml mlakog mleka i obavezno jednu kašičicu šećera da aktivirate kvasac.

Masnoća je ključna za mekoću, pa preporučujemo 80g otopljenog putera umesto ulja radi bogatijeg ukusa.

Mesite testo dok ne postane elastično i dok ne prestane da se lepi za prste, jer je to znak da je gluten pravilno razvijen.

ZLATAN SAVET

Za dodatnu aromu i još lepšu boju, u skrobni premaz dodajte prstohvat kurkume. Ona će pogači dati specifičnu, toplu žutu boju bez ikakvog uticaja na ukus, dok će sjaj ostati netaknut.

Zašto je ovaj metod bolji od žumanceta

Premaz od jaja često izgori pre nego što je unutrašnjost pogače gotova, što dovodi do tamnih fleka po površini.

Skrobni premaz omogućava da Uskršnja pogača dobije ujednačenu boju meda tokom poslednjih minuta pečenja.

Takođe, kora ostaje meka satima nakon pečenja, ne puca i ne „runi se“ pri sečenju.

Ovo je idealno rešenje i za posne verzije praznične trpeze, jer je premaz potpuno biljnog porekla.

Trikovi za ukrašavanje i oblikovanje

Kada se priprema Uskršnja pogača, estetika je podjednako važna kao i sam ukus i miris testa.

Možete praviti pletenice, ruže ili klasične krugove, ali vodite računa da ostavite prostora u plehu za narastanje.

Premazivanje treba raditi mekom četkicom kako ne biste probušili mehuriće vazduha u nadošlom testu.

Susam ili crni kim pospite odmah nakon nanošenja skroba, jer će se zrna savršeno zalepiti za vlažnu površinu.

Da li se pogača premazuje pre ili posle pečenja?

Ovaj specifični premaz od skroba nanosi se isključivo na vrelu pogaču čim je izvadite iz pećnice.

Šta ako nemam kukuruzni skrob pri ruci?

Možete koristiti i običan šećer rastvoren u malo vrele vode, ali sjaj će biti nešto slabiji i kora lepljivija.

Koliko dugo pogača treba da miruje pre sečenja?

Obavezno je ostavite barem 20 minuta umotanu u čistu pamučnu krpu kako bi se vlaga pravilno rasporedila.

(Krstarica)